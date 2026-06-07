Intensiva luftstridar och diplomatiska samtal om Ukrainas framtid

Ukrainska och ryska myndigheter rapporterar om flera luftangrepp och nedskjutna drönare samtidigt som europeiska ledare samlas för att diskutera fortsatt stöd och fredslösningar. Sverige involveras genom säkerhetsgarantier och möjliga leveranser av Gripenflygplan.

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ukrainska myndigheter uppger enligt Reuters att en rysk drönare har träffat en lagringsanläggning för använt kärnbränsle i närheten av kärnkraftverket i Tjernobyl.

För att stärka Ukrainas försvar har Sverige och andra länder etablerat koalitioner som levererar säkerhetsgarantier och militärt stöd. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har träffat europeiska ledare i London för att diskutera fortsatt stöd och möjliga fredssamtal. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer var värd för mötet där också Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltog.

Rysslands försvarsdepartement uppger att det ryska luftförsvaret under en 13-timmarsperiod på lördagen skjutit ner 339 ukrainska drönare. dessa intensiva luftstridar sker samtidigt som koalitionen de villigas koalition, lett av Storbritannien och Frankrike, arbetar med säkerhetsgarantier för Ukraina som en del av en fredsprocess. Zelenskyj har uttryckt sin tacksamhet för Svensk bidrag, särskilt inom flygvapnet. Ryska Telegramkanaler har påstått att en oljedepå i Ust-Labinsk i ryska Krasnodar ska ha träffats i en ukrainsk attack.

På sociala medier visades stora svarta rökmoln över staden. Ryssland har också påstått ha skjutit ned 144 drönare nära S:t Petersburg under Leningradregionen, enligt guvernör Aleksandr Drozdenko. attacken mot S:t Petersburg inträffade samtidigt som staden var värd för den årliga internationella ekonomiska konferensen Spief där president Vladimir Putin talade. Ryska styrkor har under natten till lördag också skjutit ned nio drönare som var på väg mot Moskva, enligt borgmästare Sergej Sobjanin.

I den ukrainska regionen Cherson dödades fem personer i ryska attacker under fredagen, enligt regional guvernör Oleksandr Prokudin. Tre personer i 70-80-årsåldern dödades i ett anfall mot staden Cherson, en annan människa dödades i en drönarattack mot en by, och en person dödades samt sju skadades vid en attack mot en bensinstation norr om staden. President Putin har avvisat Zelenskyjs inbjudan till ett direktt möte och kallar det öppna brevet för oförskämt.

Ukraina beskriver parallellt den nyligen aviserade Gripenaffären med Sverige som ett enormt steg för deras luftförsvar. Enligt överste Pavlo Palisa, biträdande chef för Ukrainas presidentkontor, är förväntningarna höga på att de svenska stridsflygplanen kommer att förstärka deras försvar i en snar framtid. Denna utveckling visar på fortsatt intensiva strider och diplomatiska manövrar i krigets andra år





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