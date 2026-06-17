Intensiva strider och logistikangrepp präglar kriget i Ukraina

Ryska och ukrainska styrker är engagerade i hårda strider medan logistikangrepp fortsätter på Krim och i öst. G7 enar sig om fortsatt stöd och diplomatiska diskussioner växer om förhandlingar.

Ryssland s invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har lett till ett långdraget och omfattande krig. Stridigheterna fortsätter med intensiva attacker på både militära mål och civila infrastrukturer.

Ukrainiska styrkor har lyckats genomföra effektiva logistikangrepp mot ryska försörjningsled, särskilt på Krimhalvön och i de ockuperade områdena, vilket har begränsat rysk mobilitet. På den diplomatiska fronten framhäver G7-ländernas enighet underledes av Frankrikes president Emmanuel Macron, som pekar på att Ukraina för närvarande har ett övertag och att maktbalansen har förskjutits. Samtidigt diskuteras nya förhandlingsförslag, där Italien idé om en särskild förhandlare från ett medelstort land.

I militär analys pekar experter på att staden Kostiantynivka, en del av Ukrainas östra försvarslinje, riskerar att falla under sommaren, vilket skulle kunna öppna för ytterligare ryska framsteg mot Druzjkivka och Kramatorsk. Attackerna har också lett till civila offer, som when en drönare angrep en buss med ett belarusiskt barnfotbollslag, enligt ryska och belarusiska källor, medan Ukraina förnekar ansvar.

Både Kanada och Tyskland observerar en skiftad amerikansk hållning gentemot Ryssland, med möjlighet till återinförande av sanktioner och ytterligare militärt stöd till Ukraina. Lokala attacker fortsätter, som i Zaporizjzja där en person dödades. SVT:s nyhetsprinciper om fakta och opartiskhet understryks, särskilt i akuta lägen då alla detaljer inte är bekräftade





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Ukraina Ryssland Kostiantynivka Logistikangrepp G7 Sanktioner Krim

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