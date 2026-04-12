Intensiva strider trots vapenvila: Ukraina anklagar Ryssland för brott under påsken

Ryssland och Ukraina anklagar varandra för att ha brutit mot vapenvilan under den ortodoxa påsken. Samtidigt fortsätter striderna och attacker riktas mot civila mål. Reparation av oljeledningen Druzhba och internationellt stöd till Ukraina är också i fokus.

Ryssland s storskaliga invasion av Ukraina , som inleddes den 24 februari 2022, fortsätter att prägla nyhetsflödet. Stridigheterna intensifieras och vapenvilor är svåra att upprätthålla, med anklagelser från båda sidor om brott mot överenskommelser. Den ortodoxa påsken, som skulle ha inneburit en period av stillhet, har istället kantats av fortsatta attacker och ökad oro.

Ukraina rapporterar om tusentals brott mot den utlysta vapenvilan, med granateld och drönaranfall som några av de mest frekventa överträdelserna. Samtidigt pekar Ryssland på liknande anklagelser, vilket skapar en komplex och svår situation för de civila som drabbas. Bilder från räddningstjänsten visar förödelsen i Druzjkivka, en stad som drabbats av bombningar, vilket illustrerar den mänskliga kostnaden av konflikten. Dessutom rapporteras om skador på infrastruktur, och oljeledningen Druzhba, som är avgörande för oljeleveranser till Slovakien och Ungern, har skadats. Situationen är spänd och osäker med ständiga strider och anklagelser som försvårar fredsansträngningarna.\Under den senaste tiden har attacker mot civila mål fortsatt, med rapporter om dödsfall och skadade i olika regioner. Ukrainska myndigheter rapporterar om en person som dödats och 15 skadats i attacker. Ryssland har riktat omfattande angrepp, bland annat med attackdrönare av Shahed-typ, varav en stor del uppges ha skjutits ner av ukrainskt luftvärn. President Zelenskyj bekräftar dessutom att Ukraina har hjälpt flera partnerländer i Mellanöstern att skjuta ner irantillverkade drönare, vilket tyder på en utökad regional involvering i konflikten. Denna hjälp har skett i utbyte mot vapen, olja, diesel och ekonomiskt stöd, vilket illustrerar den globala påverkan av kriget. Paralellt med detta pågår arbetet med att reparera förstörda infrastrukturanläggningar. Reparationen av oljeledningen Druzhba, som gått genom Ukraina och förser Slovakien och Ungern med rysk olja, är ett exempel på detta. Återuppbyggnaden påverkas dock av politiska spänningar och ekonomiska villkor, med Ungern som blockerar EU-lån till Ukraina på grund av oljeleveranser. \Journalister är på plats i Ukraina för att rapportera om den aktuella situationen. En miniserie ger en inblick i hur vardagen fungerar under kriget, med besök på bensinmackar och reportage om fördrivna invånare. En av de berörda är Lilija Malmas från gammalsvenskbyn, som tvingades fly undan bombningarna. Det är viktigt att notera att SVT:s nyheter strävar efter saklighet och opartiskhet. I akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, och då är målet att rapportera det som är känt och okänt. Detta säkerställer att publiken får en balanserad och ärlig bild av händelserna. Nyheterna täcker flera aspekter av kriget, från striderna och vapenvilorna till de mänskliga konsekvenserna och de politiska spänningarna. Rapporteringen är omfattande och försöker ge en djupare förståelse för den komplexa situationen i Ukraina. Det är tydligt att kriget påverkar allt från energiförsörjning till internationella relationer, och att det fortsätter att skapa stor osäkerhet och lidande





