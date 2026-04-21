Interna dokument avslöjar: Normal behåller statligt stöd för unga

Trots sänkta arbetsgivaravgifter för att främja ungdomsjobb väljer butikskedjan Normal att strama åt butikernas budgetar med motsvarande summa, vilket väcker stark kritik från butikschefer.

I februari fattade riksdagen det strategiska beslutet att tillfälligt sänka arbetsgivaravgiften för företag som anställer unga individer i åldersspannet 19 till 23 år. Syftet med reformen var tydligt och ambitiöst: att stimulera arbetsmarknaden och göra det ekonomiskt gynnsamt för företag att erbjuda fler arbetstillfällen till unga. Avgiften justerades ned från 31,42 procent till 20,81 procent, en markant skillnad som är tänkt att fungera som en katalysator för nyanställningar.

Men medan staten hoppas på en positiv effekt för ungdomsarbetslösheten, visar det sig att verkligheten hos butikskedjan Normal ser annorlunda ut. Istället för att använda de frigjorda medlen för att utöka personalstyrkan eller höja lönerna, väljer företaget att se den statliga subventionen som en möjlighet att förbättra sina egna marginaler och strama åt budgeten. Genom läckta interna meddelanden från en chattgrupp för Normals butikschefer framkommer en strategi som står i skarp kontrast till riksdagens intentioner. Företagets operations manager ger tydliga instruktioner om att budgetarna för samtliga butiker ska sänkas med exakt samma belopp som rabatten på arbetsgivaravgiften innebär. Budskapet är entydigt: de sänkta kostnaderna för att anställa unga får under inga omständigheter leda till att butikerna spenderar mer pengar på löner. Den interna kommunikationen betonar att butikscheferna inte ska låta sig invaggas i en falsk trygghet av att de har fått mer pengar över i sin månatliga budget, då detta överskott omedelbart ska plockas bort centralt från huvudkontoret. Denna styrning innebär att den ekonomiska lättnaden försvinner innan den ens når butiksgolvet. Personalen reagerar med frustration på det faktum att deras arbetsgivare agerar på detta sätt. En anställd butikschef vittnar om en känsla av besvikelse då förhoppningen om att kunna anställa fler eller förbättra arbetsmiljön grusas av det centrala beslutet att beslagta rabatten. Istället för att bidra till ökad sysselsättning används statens stöd för att täcka företagets vinstkrav, vilket ställer högre krav på befintlig personal att producera mer med färre resurser. När 200 sekunder konfronterar Normals Sverigechef, Jan Nyberg, ger han dock en officiell bild som ligger långt från den interna verkligheten. Nyberg hävdar att företaget vill ta ett samhällsansvar och fortsätta skapa jobb för unga, samt att det är för tidigt att uttala sig om reformens effekter. Detta uttalande står i bjärt kontrast till de konkreta instruktionerna som delats ut internt, där målsättningen om budgetnedskärningar redan är fastställd och kommunicerad till butiksnivå. Det uppstår därmed en tydlig diskrepans mellan företagets utåtagerande image som en god arbetsgivare och den interna, rent vinstdrivna logiken där varje sparad krona från staten absorberas av koncernens finansiella mål snarare än att gynna de unga arbetstagare reformen var tänkt att hjälpa





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AIK vinner klassisk 1–0-match trots offensiva ambitionerAIK fortsätter att visa styrka i Allsvenskan och lyckades återigen vinna med knappa siffror, en klassisk AIK-seger, trots ambitioner att spela mer offensivt. Trots att spelet inte var tillfredsställande är tre poäng säkrade och laget toppar tabellen.

Read more »

BIK Karlskoga hoppas vända finalserien trots underläge mot BjörklövenTrots att Björklöven leder finalserien med 2–0 i matcher, finns hopp hos BIK Karlskoga om att vända matchserien. Sportchef Torsten Yngveson lyfter fram lagets semifinalseger mot Modo och en stark hemmapublik som viktiga faktorer. Han menar att pressen ligger på Björklöven och att BIK spelar utifrån ett underläge som passar dem väl. Kommunstyrelsens ordförande Tony Ring beskriver en stor stolthet över hockeylaget och stadens frammarsch, delvis kopplad till ökad satsning på försvarsindustrin.

Read more »

Manchester City vann toppmötet – trots jättetabbenNamn: Carl Bolinder Gör: Sportreporter på Expressen sedan 2022

Read more »

Ny topplacering – trots missenDet blev en topplacering i RBC Heritage. Ludvig Åberg, 26, slutade på 13 under par.

Read more »

Så kan svenska exportföretag lyckas – trots geopolitisk turbulensTa hjälp av en rådgivare med ett lokalt kontaktnät och insikter

Read more »

Storbankerna satsar på ras i privata krediter – trots miljardexponeringOro för sprickor i den snabbväxande private credit-marknaden får Wall Streets storbanker att agera. Nya affärer gör det möjligt att både skydda sig – och tjäna pengar – på att kreditfonder får problem. Samtidigt har bankerna själva mångmiljardexponering mot sektorn.

Read more »