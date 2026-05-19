International Football News and Transfer Rumours

This news text covers various topics related to international football, including the ongoing relegation battle in the Premier League, the potential departure of Pep Guardiola from Manchester City, the retirement of Dani Carvajal from Real Madrid, and the rise of small towns in Europe's top leagues.

Följ SVT Sports bevakning av den internationella fotbollen. Nedflyttningsstriden i Premier League lever vidare. Chelsea besegrade Tottenham med 2–1 och resultatet innebär att West Ham fortfarande har chans att klara sig från nedflyttning.

Tottenham måste nu ta tre poäng i den sista omgången för att bli kvar i Premier League. Om West Ham vinner nästa match, då man ställs mot Leeds, samtidigt som Spurs tar en poäng mot Everton – kommer det att avgöras på målskillnad. Det är rejält potenta uppgifter som kommer som en bomb på de brittiska öarna.

Manchester Citys tränare, ikonen, Pep Guardiola, 55, uppges lämna klubben efter säsongen med ett år kvar på sitt avtal, skriver Bara häromdagen säkrade supertränaren ännu en titel när Man City vann FA Cupen, hans 20:e totalt under den snart tioåriga sejouren i Manchester. Han har även sex PL-titlar och en CL-titel med klubben.

Enligt det brittiska public service-bolaget kommer beslutet att basuneras ut på söndag, inför lagets avslutande match mot Aston Villa där man, beroende på hur det går för Arsenal, har chansen att vinna ligan. Dani Carvajal har varit så gott som en konstant i Real Madrid under 13 års tid, men nu står det klart att lagkaptenen gör sin sista säsong i gigantklubben. Utbyterspel pågår i Premier League. Jose Mourinho klar för Real Madrid.

Dani Carvajal är en legend och en symbol för Real Madrid och dess ungdomsakademi. Carvajal har alltid exemplifierat våra värderingar och detta är och kommer alltid att vara hans hem, säger klubbens president Florentino Perez till klubbens hemsida. Ytterbacken är forstad i klubbens akademi och har, utöver en kort sväg i tyska Bayer Leverkusen säsongen 2012/13, aldrig spelat någon annanstans.

Totalt har det blivit 450 matcher i Real Madrid och bland annat sex CL-titlar, fyra ligatitlar samt två cuptitlar i klubben. Uppgifter: Jose Mourinho klar för Real Madrid. Transferprofilen skriver att ”The Special One” och gigantklubben är muntligt överens om ett tvåårsavtal, och att portugisen ska åka till Madrid senare i veckan för att skriva på. Det händer titt som tätt att små städer och samhällen mirakulöst nog får se sitt lag i de stora europeiska ligorna.

I Tyskland har länge Hoffenheim, från Sinsheim, varit det bästa exemplet på det. Under söndagen blev det klart att lilla Elversberg, från Spiesen-Elversberg, spelar i Bundesliga nästa säsong. Laget knep andraplatsen i 2. Bundesliga och säkrade direktuppflyttning.

Staden Spiesen-Elversberg har blott 13 000 invånare vilket gör den till den minsta staden med ett lag i högstaligan i Tyskland någonsin. Med en arena som inte tar in fler än 10 000. Chelseas tränarklocka fortsätter. Efter att klubben valt att göra sig av med Liam Rosenior tidigare under säsongen står det nu klart vem som blir hans ersättare på lång sikt.

Under söndagen presenterades den före detta Bayer Leverkusen- och Real Madrid-tränaren Xabi Alonso. Spanjoren, med ett gediget CV från sin spelarkarriär, har skrivit på ett avtal som sträcker sig över 2030. Manchester City som tog hem FA-cupfinalen. Det efter att ha besegrat Chelsea med 1-0 på Wembley.

Matchavgörande målet kom i 72:a, och var ett läckert sådant. Erling Haaland hittade Antoine Semenyo centralt i boxen, men bollen kom i en svår situation för Semenyo som var hårt uppvaktad. Då valde han att klacka bollen, vilket överlistade Robert Sanchez i Chelseamålet. Mohamed Salah riktar skarp kritik mot sitt eget lag i ett långt inlägg på Instagram.

Detta efter gårdagens förlust mot Aston Villa.

"Att vi föll ihop med ännu en förlust var väldigt plågsamt och inte vad våra fans förtjänade. Jag vill se Liverpool gå tillbaka till att vara det "heavy metal"-anfallande lag som motståndare fruktar", skriver han och fortsätter sedan med vad som kan tolkas som kritik mot tränare Arne Slot.

"Den identiteten måste bevaras. Det är inte förhandlingsbart och alla som ansluter till klubben borde anpassa sig till det"





