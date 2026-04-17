Internationell brottsbekämpning, geopolitiska signaler och inrikespolitiska opinionsförändringar präglar nyhetsflödet

Nyhetsöversikt som täcker gripandet av Daniel Kinahan i Dubai, de positiva börsreaktionerna på Irans uttalanden om Hormuzsundet, en hundattack i Sverige, viktiga segrar i svensk hockeyfinal, samt en ny rapport som visar ett ökat stöd för EU-medlemskap i Storbritannien och en skärpt dom för en fransk regissör.

Polisen i Dubai har meddelat att de gripit en irländsk individ som de misstänker har kopplingar till ett internationellt kriminellt nätverk. Irländska medier har bekräftat att personen i fråga är Daniel Kinahan, vilken landets domstolsväsende utpekat som ledare för Kinahankartellen. Denna kartell är inblandad i en utdragen konflikt med en annan kriminell organisation, en strid som sedan 2015 har krävt minst 18 liv på Irland.

Efter ett misslyckat mordförsök på honom år 2016 flydde Kinahan först till Spanien och sedan vidare till Dubai. Från sin bas i Dubai misstänks han ha styrt kartellen, som har blivit föremål för sanktioner från USA och som är misstänkt för omfattande narkotikasmuggling och penningtvätt. Samtidigt har börshandeln i New York avslutats med kraftiga uppgångar efter att Iran signalerat att Hormuzsundet åter öppnas, vilket ledde till ett ras i oljepriset. Vid stängning hade Dow Jones industriindex ökat med 1,8 procent, det breda S&P 500 med 1,2 procent, medan det tekniktunga Nasdaq noterade en uppgång på 1,5 procent. Den positiva börsutvecklingen följde på ett uttalande på plattformen X från Irans utrikesminister Abbas Araghchi, där han meddelade att Hormuzsundet, en vital passage för världshandeln, åter är öppet så länge vapenvilan upprätthålls. Araghchi skrev i sitt inlägg: I linje med vapenvilan är Hormuzsundet öppet för passage för alla kommersiella fartyg så länge vapenvilan gäller. Som en direkt följd av detta besked sjönk oljepriset markant. Ett fat Nordsjöolja handlades som lägst för omkring 85 dollar, för att vid 22-tiden ha stigit till strax över 90 dollar fatet, vilket fortfarande är lägre än nivåerna under de senaste veckorna. Vidare inträffade dramatiska scener efter fotbollsmatchen mellan Malmö FF och Djurgårdens IF, där Malmö vann med 1-0. Efter slutsignalen attackerades MFF-målvakten Robin Olsen av Djurgårdens inhoppare Leon Hien. Anledningen till attacken verkar vara att Olsen visat sitt missnöje med hemmapubliken, som buade ut Pontus Jansson när denne bars ut på bår med en befarad knäskada. Olsen förklarade för TV4 att han reagerade eftersom Jansson är hans närmaste vän och han fruktar att skadan är allvarlig. Han beskrev sina egna känslor som otroligt glada och lättade över segern, men situationen eskalerade snabbt med fler spelare inblandade i ordväxlingar. I Sverige rapporterades en hundattack i Kristianstad på fredagskvällen där en kvinna blev biten. Enligt polisens presstalesperson Patric Fors befann sig hunden lös på en innergård där den gick till attack och bet kvinnan i handen eller benet. I samband med händelsen försökte ett barn fly från hunden, ramlade och skadade sig. Både kvinnan och barnet kunde ta sig till sjukhus på egen hand. Inom ishockey har Björklöven tagit ett stort steg mot SHL efter att ha vunnit den andra matchen i finalserien mot Karlskoga med 4-2. Detta innebär att Umeålaget leder finalen med 2-0 i matcher och nu endast behöver två segrar till för att säkra avancemanget. Björklöven gick in i slutperioden med en 3-1-ledning, och trots en reducering från Karlskoga genom Tim Barkemo, kunde de inte komma närmare. Lenni Killinen gjorde sitt andra mål för kvällen, vilket fastställde slutresultatet. Internationellt visar en ny rapport, publicerad av The Guardian, att 53 procent av britterna nu vill återansluta sig till EU. Undersökningen, genomförd av YouGov på uppdrag av medborgarkampanjen Best for Britain, genomfördes tio år efter Brexitomröstningen. Bland Labour-väljare är stödet för ett nytt EU-medlemskap hela 83 procent, medan stödet bland väljare av det Konservativa partiet och Reform UK ligger på 39 respektive 19 procent. Tom Brufatto, chef för policyfrågor vid Best for Britain och rapportens huvudförfattare, menar att Storbritannien skulle dra nytta av ett återinträde i unionen, givet det osäkra läget både nationellt och internationellt. Han betonar att det är inte bara berättigat utan också absolut nödvändigt att regeringen omprövar sin hållning gentemot Europa. Slutligen, i Frankrike har straffet för den franske regissören Christophe Ruggia, som 2025 dömdes för sexuella övergrepp på en minderårig skådespelare, skärpts. Efter att han överklagat domen har en domstol nu utdömt ett straff på fem års fängelse, jämfört med de tidigare fyra åren. Fallet har beskrivits som Frankrikes första stora #metoo-rättegång





