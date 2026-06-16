Internationell efterlysning leder till gripande i Turkiet - samarbete Sverige‑Turkiet mot gängkriminalitet

Svensk polis bekräftar att en internationellt efterlyst man med band till den organiserade brottsligheten har grepts i Turkiet. Mannen misstänks för grov narkotikasmuggling, narkotikabrott och medhjälp till mordförsök. Gripandet är ett resultat av fördjupat samarbete mellan svenska och turkiska myndigheter.

En man som länge har varit föremål för en internationell efterlysning och som har kopplingar till den organiserade gängkriminalitet en har nu grepts i Turkiet, meddelar den svenska polisen.

Polismästare Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på Nationella Operativa Avdelningen, bekräftade att gripandet sker på grund av en svensk efterlysning och att mannen misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott, grov narkotikasmuggling samt medhjälp till ett försök till mord. Enligt Wiberg har samarbetet mellan svenska och turkiska rättsväsenden intensifierats under den senaste tiden, med flera möten och gemensamma insatser för att nå kriminella som befinner sig i Turkiet.

Det aktuella fallet är ett konkret resultat av ett målinriktat och långsiktigt arbete där båda länderna har utbytt underrättelser, delat bevismaterial och samordnat operationer för att hindra den fortsatta narkotikahandeln och förhindra framtida våldsbrott. Samtidigt pågår flera andra nyhetsvärden i Sverige. Svensk flygbolagskoncern Norwegian har förvärvat Petter Stordalens Nordic Leisure Travel Group, enligt rapporter i norska medier.

Förvärvet ger Norwegian kontroll över researrangören Ving samt hotellkedjorna Sunwing Family Resorts, Ocean Beach Club och Sunprime Hotels, vilket stärker bolagets position på den nordiska semestermarknaden. På hemmaplan har Stockholms Lokaltrafik (SL) meddelat att flera tåg i södra Stockholm är försenade och i vissa fall inställda på grund av ett signalfel mellan Tullinge och Tumba. Passagerare uppmanas att följa meddelanden på plattformsskyltar och ombordannonser för aktuell information om tåg som kan köras förbi vissa stationer med kort varsel.

I kultur- och nöjesvärlden fortsätter förberedelserna inför årets Kristallengala, där komikern och programledaren Messiah Hallberg får äran att vara värd för andra året i rad. Galan hålls den 31 augusti på Cirkus i Stockholm och sänds live på TV4 och TV4 Play. En oberoende jury kommer att utse vinnare inom flera kategorier, inklusive årets kvinnliga programledare, årets manliga programledare samt tittarnas favoritprogram, förutom publikpriset. Aftonbladet har också påmint läsarna om sin Tipsa!

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Gripande Gängkriminalitet Sverige‑Turkiet Narkotikasmuggling Kristallengala

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