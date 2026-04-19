Internationella händelser: Kunglig biografi, motorsportolycka, strejk och artistisk kontrovers

En överblick över aktuella händelser globalt, inklusive utnämningen av en officiell biograf för drottning Elizabeth II, en dödlig olycka vid ett billopp i Tyskland, en stor strejk inom hotell- och restaurangbranschen i Norge samt fortsatta avbokningar för Kanye West på grund av kontroversiella uttalanden.

Den brittiska kungafamiljen har anförtrott historikern Anna Keay uppdraget att författa den officiella biografin om drottning Elizabeth II. Keay, som har en stark koppling till Skottland, beskriver den bortgångna monarken som en exceptionell personlighet vars liv omfamnade ett helt sekel av omvälvande förändringar. Drottning Elizabeth II, som lämnade detta jordeliv år 2022 efter en regeringstid på över 70 år, var en kvinna vars betydelse sträcker sig långt bortom hennes livstid. För att kunna skildra drottningens liv på ett heltäckande sätt kommer Keay att ges exklusiv tillgång till kungliga arkiv, där hon kan studera både personliga och officiella dokument. Utöver detta kommer hon att ha möjlighet att genomföra djupintervjuer med medlemmar ur den kungliga familjen, drottningens nära vänner samt hennes lojala hushållspersonal. Detta omfattande tillvägagångssätt syftar till att skapa en djupgående och auktoritativ biografi som speglar drottningens unika liv och gärning.

En tragisk masskrasch vid det anrika Nürburgring i Tyskland har skördat ett liv och skadat flera personer, däribland en ung svensk kvinna. Olyckan inträffade under kvalificeringen till det prestigefyllda 24-timmarsloppet Adac. Sju bilar var involverade i den våldsamma kollisionen, vilket omedelbart ledde till att loppet avbröts och räddningspersonal snabbt kunde påbörja sitt arbete. En av de drabbade var den 66-årige finländaren Juha Miettinen, som skadades så allvarligt att han senare avled. Den unga svenska kvinnan, Siri Hökfelt, fördes med helikopter till sjukhus och uppges ligga kvar på observation som en standardprocedur efter sådana händelser. Hennes pappa, Per Hökfelt, berättade för media att Siri hade ringt honom och försäkrat att hon var okej innan hon transporterades till sjukhuset. Händelsen understryker de inneboende riskerna inom motorsporten och har lett till en förstärkt uppmärksamhet kring säkerhetsåtgärderna vid liknande evenemang.

I Norge har nästan 2000 anställda inom hotell- och restaurangbranschen tagit ut strejk, vilket påverkar över 100 anläggningar i Oslo och Bergen, inklusive restauranger som tillhör IKEA. Strejken utbröt efter att förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare misslyckats under natten till söndagen. Konflikten handlar inte enbart om löneökningar, utan omfattar även villkoren för sjukersättning. Enligt Dag-Einar Sivertsen, förhandlingschef för fackförbundet Fellesforbundet, tillhör hotell- och restauranganställda landets lägst avlönade grupper, trots att de har samma levnadskostnader som övriga befolkningen. Utan ett konkret förslag om reella löneökningar anser facket att strejk är den enda kvarvarande utvägen.

Den amerikanske rapparen Kanye Wests kontroversiella uttalanden, särskilt antisemitiska sådana, fortsätter att orsaka problem. Nu har även den schweiziska fotbollsklubben FC Basel valt att avbryta ett planerat framträdande av West på sin arena den 26 juni. Klubben, som ansvarar för konserter på stadion, har meddelat att de inte går vidare med konsertförfrågan med hänvisning till sina egna värderingar. Denna avbokning följer på en rad liknande beslut under den senaste tiden. Wests planerade spelningar i Polen och Frankrike har ställts in efter att ländernas regeringar indikerat att de ville förhindra honom från att uppträda. Även Storbritanniens regering har meddelat att artisten inte beviljas inresetillstånd för att genomföra tre planerade konserter under en festival i landet. Händelserna belyser den alltmer känsliga gränsen mellan konstnärlig frihet och konsekvenserna av uttalanden som anses vara kränkande eller skadliga.

I Peru präglas den politiska situationen av osäkerhet efter ett kaotiskt presidentval. Det dröjer ytterligare en månad innan peruanska väljare får veta vilka två kandidater som kommer att göra upp om presidentposten i en andra valomgång. Cirka 93 procent av rösterna från det nyligen genomförda valet har räknats. Den tidigare presidentdottern Keiko Fujimori leder för närvarande med 17 procent av rösterna. Bakom henne pågår dock en intensiv kamp mellan vänsterkandidaten Roberto Sánchez Palomino och den ultrakonservative Rafael López Aliaga. Osäkerheten förstärks av att ytterligare 15 000 röster ska räknas om, ett resultat av det stökiga valet där omröstningen på vissa platser fick förlängas på grund av materialbrist. Fyra personer har gripits som misstänkta för brott mot vallagarna efter en räd under fredagen, vilket ytterligare understryker den turbulenta politiska atmosfären i landet.

Den nordkoreanska militären har återigen genomfört robotavfyrningar. Denna gång har ballistiska robotar avfyrats mot Japanska havet, enligt rapporter från Sydkorea och Japan. Detta är den fjärde gången som Nordkorea avfyrar robotar enbart under april månad. Enligt den sydkoreanska militären ägde avfyrningarna rum på söndagsmorgonen, lokal tid. Sydkorea betonar att landet upprätthåller en nära dialog med sina allierade, Japan och USA, gällande denna utveckling.

En oväntad händelse har inträffat i Sverige där fönster och delar av fasaden på en lägenhet har förstörts. Polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse. Initialt rapporterades det att en bil hade exploderat, men polisen delar inte den bedömningen. Vakthavande befäl vid polisen, Thomas Paulsson, bekräftade att fönster och fasadskador uppstått och att en förundersökning gällande grovt brott om brandfarliga och explosiva varor har inletts. Lyckligtvis har ingen person kommit till skada i samband med denna incident.

En man i 80-årsåldern har gripits misstänkt för flera allvarliga brott i samband med en trafikrelaterad händelse. Mannen är misstänkt för grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri och grovt vållande till kroppsskada. Den bil som användes i samband med händelsen har tagits i beslag.

I Skellefteå utreder polisen ett misstänkt mordförsök på en kvinna. Brottet ska ha inträffat inomhus i en bostad, och kvinnan har allvarliga skador och har förts till sjukhus med ambulans. En man har gripits i anslutning till händelsen och är nu misstänkt för mordförsöket.





