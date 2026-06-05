Internationella konflikter och svenska kriminalhändelser

En omfattande genomgång av politiska strider i USA, sanktioner mot Kuba, stöd till Ukraina och Libanon samt flera allvarliga händelser i Sverige.

I USA pågår just nu en intensiv politisk dragkamp i senaten där ett fåtal republikanska senatorer har försökt sätta stopp för ett kontroversiellt förslag. Det handlar om ambitionen att skapa en omfattande fond finansierad av skattebetalarnas pengar, vilken skulle användas för att betala ut miljardbelopp till personer som är politiskt allierade med presidenten.

Trots att Susan Collins, Dan Sullivan och Jon Husted valde att gå emot partilinjen och stödja lagstiftning mot fonden, räckte inte antalet röster för att stoppa projektet. Detta sker trots att den tillförordnade justitieministern tidigare har hävdat att projektet skulle ha lagts ner, vilket gör att den föreslagna lagstiftningen hade varit ett sätt att formellt bekräfta detta löfte.

Samtidigt trappar USA upp sina ekonomiska påtryckningar mot Kuba genom att införa nya sanktioner som riktas direkt mot president Miguel Díaz-Canel, hans närstående samt familjemedlemmar till den tidigare presidenten Raúl Castro. President Díaz-Canel har reagerat skarpt på detta via plattformen X, där han beskriver USA:s agerande som uttryck för en aggressivitet som syftar till att fördjupa konflikten mellan nationerna.

Kuba befinner sig redan i en djup ekonomisk kris, vilken förvärrats av USA:s långvariga handelsembargo och det faktum att oljeleveranser till ön har skurits av. Spänningarna har ytterligare eskalerat genom att president Donald Trump har uttalat hot om att ta kontroll över landet. På den internationella arenan har Representanthuset i USA röstat för ett betydande stödpaket till Ukraina, vilket inkluderar både säkerhetsstöd och medel för återuppbyggnad till ett värde av över nio miljarder kronor.

Utöver detta görs ytterligare 75 miljarder kronor tillgängliga i form av lån. Hoppet är att detta beslut ska sätta press på senaten att också godkänna stödet, även om osäkerheten är stor då ett godkännande sannolikt kräver Trumps uttryckliga stöd. I en annan del av världen har EU beslutat att skjuta till 100 miljoner euro till Libanons militär. Detta ekonomiska stöd är strategiskt utformat för att stärka landets officiella försvar och därigenom motverka inflytandet från Hizbollah under en mycket bräcklig vapenvila.

EU:s utrikeschef Kaja Kallas har betonat att det nuvarande eldupphöret mellan Israel och Libanon utgör en viktig möjlighet att undvika att situationen återgår till fullskaliga krigshandlingar. Verkligheten på marken är dock komplicerad, då Israel har fortsatt sina attacker i Libanon trots överenskommelsen, och Hizbollah har krävt att den israeliska invasionen upphör helt innan gruppen kan tänkas respektera en vapenvila. I Sverige har det senaste dygnet präglats av både lättnad och allvarliga kriminalhändelser.

I Visby kunde polisen meddela att en nioårig pojke, som varit försvunnen i över tio timmar efter att ha gett sig ut på sin el-kick för att leka med kompisar, har hittats oskadd och återförts till sin mamma. Samtidigt rapporteras om en lärare på en skola i samma stad som nu åtalas för misshandel av en elev.

Enligt uppgifter ska läraren ha använt polisgrepp och lyft eleven från marken för att få tillbaka denne till klassrummet efter en stökig lektion, något som läraren dock nekar till. På E4 i Vårby inträffade en allvarlig trafikolycka involverande två bilar och en lastbil, där två 15-åriga flickor fördes till sjukhus med lindriga skador.

Föraren i den ena bilen, en man i 30-årsåldern, har gripits och misstänks nu för ett flertal allvarliga brott, inklusive rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och brott mot knivlagen. I Östersund har en man blivit skottskadad på en skjutbana efter att ha träffats av en rikoschett under en övning, och utredningen pågår fortfarande med beslagtagna vapen.

I Malmö har en ung man utsatts för en brutal kidnappning i Rosengård, där han enligt uppgifter har blivit fastbunden, hotad med vapen, drogad och tvingad att lämna ifrån sig sina bankuppgifter. Slutligen har polisen i Kiruna utrett ett misstänkt mordförsök mot en kvinna, där två män misstänks ha attackerat henne innan de flydde från platsen





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