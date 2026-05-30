MSF varnar för ebola i Kongo-Kinhasa, Paris-Efterfesten slutar i grepp, kärnkraftsincident i Zaporizjzja, USA blockerar fartyg mot Iran, Stockholm Marathon genomförs, och inrikesbrott i Östersund.

Läkare utan gränser ( MSF ) uttrycker djupt oro över det utbrott av ebolavirus som nu har spridits i Kongo-Kinhasa . Upp emot tusentals fall misstänks redan och smittan breder ut sig med hastighet.

Enligt organisationen är det pricepsättet helt unikt. Aldrig tidigare har så många fall anmälts så snabbt efter att ett utbrott har upptäckts. Biträdande direktören Alan Gonzalez påpekar att den verkliga omfattningen äroskylld och att ingen vet hur allvarligt det faktiskt är. Situationen kräver omedelbart internationellt engagemang för att hindra en fullskalig katastrof.

På ett annat område har ett vilt firade efter Paris SG:s seger i Champions League lett till kaos i Paris. Över 200 personer har gripits efter sammandrabbningar mellan polis och supporters. Bland annat kastades fyrverkerier mot polisen utanför Parc des Princes, och tårgas användes för att splittra massorna. Minst en polis skadades enligt franska medier.

Händelserna har väckt stark kritik ochominationer om händelsens alla följder. Krigsområden kring Zaporizjzja kärnkraftverk i Ukraina har drabbats av nya incidenter. Ett drönareträffade en turbinbyggnad och skapade ett hål i väggen, enligt IAEA. Generaldirektör Rafael Grossi uttrycker allvarlig oro och varnar för att angripa kärntekniska anläggningar är som att leka med elden.

Ryssland skyller Ukraina, medan den ukrainska militären bestriker påståendet och kallar det för propaganda. Liknande attacker har skett tidigare, bland annat på Tjernobyl. Ein annatinternationellt incident rapporteras från Iran. Enligt NBC News misstänks en kinesisk robot har skjutit ner ett amerikanskt F-15-stridsflygplan i april.

Utredningar pågår i USA om hur den kinesiska luftvärnsroboten hamnat i Iran och om Kina har försett Iran med avancerad teknik. Detta kan påverka pågående fredssamtal mellan USA och Iran. I samband med den amerikanska sjöblockaden mot Iranska hamnar har en ytterligare handelsfartyg stoppats. Fartyget Lian Star, under Gambias flagg, ignorerade över 20 varningar innan det attackerades av ett amerikanskt stridsflygplan som sköt en raket i maskinrummet.

Fartyget är nu drift i Omanbukten och har inte bordats. Totalt har USA stoppat fem fartyg och omdirigerat 116 sedan blockaden implementerades i april. I inrikesnyheter vannå mer än 20.000 löpare Stockholm Marathon. Organisatören, Mats Hedenström, uttrycker nöjdhet med loppet, även om en löpare drabbades av ett hjärtstopp som hanades akut.

Totalt 19 personer behövde sjukhusvård för enklare besvär som uttorkning. I Östersund greps en 35-årig man misstänkt för försök till mord efter ett bråk där ett handhålett vapen användes. Offret, en man på 40-åren, skadades allvarligt men inte livshotande. Polisen har inlett en teknisk undersökning av brottsplatsen.

En trafikolycka involverar en lastbil på E4 söder om Toftaholm i Småland. Det är en singelolycka som lett till fullständig avstängning av vägen med mycket stor trafikpåverkan. Enligt Trafikverket förväntas vägen kunna öppnas upp under kvällen efter att olycksplatsen har rensats och undersökts





