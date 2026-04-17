Internationellt samarbete leder till gripande av misstänkt maffiaboss i Dubai

En framstående boxningsprofil, misstänkt för kopplingar till organiserad brottslighet, har gripits i Dubai efter en begäran från Irland. Gripandet markerar en framgång för internationellt samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter.

Boxning sprofilen Daniel Kinahan , som länge figurerat i internationella mediers rubriker kopplat till organiserad brottslighet , har gripits i Dubai . Gripandet skedde i onsdags efter att en arresteringsorder utfärdats av en irländsk domstol. Lokala myndigheter i Dubai verkställde gripandet, vilket bekräftats av flera internationella nyhetskällor. Kinahan misstänks för en central roll inom en omfattande kriminell organisation med verksamhet i Europa.

Irlands justitieminister Jim O’Callaghan har betonat vikten av internationellt samarbete för att stävja gränsöverskridande brottslighet och uttryckt sin tacksamhet för insatsen. Det är resultatet av en långvarig och komplex utredning där Irland begärt Kinahans utlämning för att han ska kunna ställas inför rätta på hemmaplan. O’Callaghan berömde alla inblandade för deras outtröttliga arbete och kallade gripandet för ett ”mycket viktigt bevis på behovet av internationellt samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter”. Kinahans kopplingar till boxningsvärlden har varit betydande. Han grundade management- och promotionsbolaget MTK Global år 2012, vilket var aktivt inom boxnings- och MMA-evenemang och representerade flera framstående atleter. En av de mest kända personerna som associerats med bolaget var tungviktsboxaren Tyson Fury, som till och med hade bilder tillsammans med Kinahan så sent som 2022. Även om MTK Global meddelade att Kinahan hade lämnat företaget 2017, har uppgifter gjort gällande att han fortfarande haft inflytande bakom kulisserna. Parallellt med sitt engagemang inom kampsport har Kinahan under många år levt ett liv som omgärdats av misstankar om grova brott. Han har utpekats som maffiaboss och är misstänkt för inblandning i mord, penningtvätt och omfattande narkotikahandel över hela Europa. Kinahan, tillsammans med sin far och bror, flydde till Dubai för flera år sedan. Den amerikanska regeringen utlyste för några år sedan en belöning på fem miljoner dollar, motsvarande cirka 46 miljoner svenska kronor, för information som ledde till hans gripande. Gripandet i Dubai ses därför som en betydande framgång i kampen mot internationella kriminella nätverk och har lett till en våg av frågor rörande MTK Globals grundare och hans tidigare engagemang i sportvärlden





