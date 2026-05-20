Internatskolan vid Lundsberg hotas av vattenpölar

Våld, bestraffningar och poängsystem.existerar på internatskolan söderova Lundsberg.Entreprenören Gunilla von Platen vittnar om upplevelse av våldet och rasism som hennes son har råkat ut för på skolan. Johanna barkdirektor ver Estadio, SVT:s dokumentärmakare som arbetet samman dokumentärserien som innehåller flera vittnesuppgifter vid internatskolan, menar att de flesta Lundsbergsföräldrar behöver prata allvar med sina barn och en skola har kritiserats för att bryta mot lag och envens skyldigheter.

Hallbom har jobbat med dokumentären i ett och ett halvt år. SVT :s Dokument inifrån har i ungefär ett och ett halvt års tid arbetat med en tredelad dokumentärserie om internatskolan .

Samtidigt har flera andra föräldrar till barn på Lundsberg reagerat – och gått ut till skolans försvar. Tv-profilen Bathina Philipson har kallat anklagelserna om rasism för ’bullshit’ och författaren Camilla Läckberg har hyllat skolan i en intervju med P4 Extra. – Pojkarna är fina mot varandra. Det är allt jag har sett och vad min son säger till mig, säger Camilla Läckberg.

SVT-journalisten Johannes Hallbom ligger bakom dokumentären och har noterat Läckbergs kommentarer. – Man blir ju alltid glad av att höra om barn och ungdomar som trivs i sin skola. Det är ju så det ska vara. – Men under ett år har det blivit tydligt att det är många som har råkat väldigt illa ut och att det finns och har funnits en kultur som har skadat.

Det är det vår granskning handlar om. Jag tror att efter man har sett hela den här serien kommer många få sig en tankeställare. Jag tror att det är många Lundsbergsföräldrar som behöver ha allvarliga samtal med sina barn.

TV-personlighet och författare kritiserar påståenden om öppen rasism på internatskolan LundsbergTv-personligheten Bathina Philipson och författaren Camilla Läckberg har kritiserat påståenden om öppen rasism på internatskolan Lundsberg, där de båda har barn. De menar att skolan inte utmärker sig negativt på något unikt sätt och att skolledningen har lyckats ta tag i eventuella problem.

Gunilla von Platen i SVT: Sonen utsatt för systematiskt våld och rasism på internatskolan LundsbergGunilla von Platen beskriver bakgrunden till sin sons misshandelsoffer efter att ha polisanmälts av skolan för misshandel. Hennes son, entreprenören, började berätta om det våld och rasism han själv utsatts för under sina år på skolan. Som exempel nämns begrepp som 'äcklig apa', 'jävla arab' och 'syrianjävel'. Detta ledde till att sonen tillsammans med tre andra elever polisanmäldes efter en våldsam händelse med ett par av elevrummen och nattliga besök med våld utförda av elever. Hon visar även rasisistiska filmer som spridits bland eleverna.

Internatskolan Lundsberg anmäler SVT:s 'Dokument inifrån' till GranskningsnämndenInternatskolan Lundsberg anmäler SVT:s 'Dokument inifrån' till Granskningsnämnden efter en juridisk analys som visar att avsnitt 1 bryter mot kravet på opartiskhet och saklighet i public service-verksamhet. Skolan avser även anmäla avsnitt 2.

Internatskolan Lundsberg anmäler SVTEn ny SVT-granskning har riktat ljuset på internatskolan Lundsberg. Nu anmäler skolan SVT till Granskningsnämnden. – Programmet ger nästintill oavkortat utrymm

