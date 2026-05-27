Petter Sandgren, universitetslektor i pedagogik och tidigare styrelsemedlem i Lundsberg, analyserar utmaningar för internatskolor. Han betonar behovet av djupare förändringsprocesser snarare än ytliga åtgärder efter incidenter. Exemplet Lundsberg visar på spänningen mellan tradition och modernisering, där elevers välmående och professionell styrning diskuteras. SVT poängterar sitt engagemang för saklig rapportering även i kritiska lägen.

Internatskoleexperten Petter Sandgren menar att för att en skola ska kunna ta sig an strukturella problem krävs en tydlig probleminsikt. Han är universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet och har forskat om internatskolor.

Dessutom har han suttit i Lundsbergs styrelse mellan 2016 och 2019. Enligt Sandgren tenderar skolor efter en incident att agera ytligt och symboliskt för sedan att återvända till gamla vanor. Att skicka sina barn till internatskolor är ett globalt fenomen, särskilt bland den ekonomiska och sociala eliten. Man lyfter ofta att sådana skolor bygger starka karaktärer, där idrotten och ett delegerat elevstyre på hemmen har en viktig funktion för att utveckla självständiga ledare.

Mycket av vad som sker på internatskolor ses enligt Sandgren som en del av uppfostran. Petter Sandgren valde att lämna sitt uppdrag i Lundsbergs styrelse på grund av skilda åsikter om skolans framtid. Han framhåller att styrelsen bör vara frikopplad från skolan och professionell. Han uttrycker också att det är förfärligt att elever inte mår bra eller känner sig trygga, och påpekar att en moderniseringsprocess pågår där vuxennärvaron har ökat.

SVT:s nyheter fokuserar på saklighet och opartiskhet. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att bekräfta alla fakta, då berättar man vad som är känt och okänt





