Intervjuer med skådespelarna från tredje säsongen av "House of the Dragon"

MovieZine släpper ett gäng intervjuer med skådespelarna från den tredje säsongen av "House of the Dragon". Först ut är vårt snack med skådespelaren Tom Glynn-Carney, som berättar om skiftet från mörka slottsinteriörer till stora inspelningsplatser ute i naturen. Under stora delar av den andra säsongen höll sig hans intrigmakare Larys Strong nästan konstant inne i Leavesden Studios.

Nu är den tredje säsongen av "House of the Dragon" äntligen snart här. I samband med det kommer MovieZine att släppa ett gäng intervjuer med skådespelarna från den tredje säsongen.

Först ut är vårt snack med skådespelaren Tom Glynn-Carney, som berättar om skiftet från mörka slottsinteriörer till stora inspelningsplatser ute i naturen. Under stora delar av den andra säsongen höll sig hans intrigmakare Larys Strong nästan konstant inne i Leavesden Studios. Tom Glynn-Carney beskriver inspelningarna ute i Surrey som något av det vackraste produktionen gjort hittills. Samtidigt väntar nya utmaningar för Aegon efter de brutala skadorna i slutet av förra säsongen.

Tom Glynn-Carney fick nu själv gå igenom det omfattande prostetiska sminkarbete som – De gjorde faktiskt ett fantastiskt jobb. Vi hade många samtal inför säsong tre om hur vi kunde göra processen snabbare och mer bekväm för mig. Det var så jag såg Tom under flera månader. Jag såg honom nästan aldrig utan sminket, säger han.

Instinktivt behandlar man någon lite annorlunda när de ser ut sådär. Jag blev mer försiktig runt honom och ville hela tiden försäkra mig om att han mådde bra. Det passade också väldigt bra in i dynamiken mellan våra karaktärer. Tom Glynn-Carney i den tredje säsongen av "House of the Dragon".

Till slut liknar deras relation nästan något helt annat än tidigare. Håll utkik för våra andra intervjuer inför och under den nya säsongen av "House of the Dragon"





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