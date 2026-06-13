En replik från idéinstitutet Katalys visar att Sverigedemokraternas fokus på invandring som orsak till arbetslösheten är felaktigt. Statistiken visar tvärtom att arbetslösheten sjönk under perioden med hög asylinvandring och har ökat sedan dess. Den verkligt orsaken är en svag ekonomisk politik som trycker efterfrågan och investeringar. Lösningen ligger i starka fackliga organisationer och en samhallsekonomisk kurs som främjar välstand, inte i att skuldbeskylla migranter.

Sverigedemokraterna försöker enligt tradition förklara alla samhällsproblem med invandring, men den svenska ekonomin och arbetslöshet en är för komplexa för att enbart härledas till migrationsflöden, skriver Daniel Suhonen och Tony Johansson från fackliga idéinstitutet Katalys i en replik.

De analyserar att arbetslöshetsutvecklingen snarare styrs av den samlade ekonomiska efterfrågan än av befolkningssammansättning. När efterfrågan är låg ökar arbetslösheten, och grupper som invandrare och ungdomar som befinner sig längst bak i arbetsmarknadskön blir särskilt hårt träffade. Det innebär dock inte att en minskad andel av dessa grupper skulle sänka den totala arbetslösheten, eftersom det är den makroekonomiska politiken somavgör.

Författarna pekar på att Sverige under perioden med hög asylinvandring 2014-2018 såg en tydlig förbättring på arbetsmarknaden där arbetslösheten sjönk från 7,3 procent till 5,9 procent, medan tillväxten ökade och statsfinanserna stärktes. I dag, med lägre invandring än på decennier, har arbetslösheten återigen stigit till nästan nio procent, vilket motsäger påståendet om att migranter Would drive up unemployment.

Den nuvarande höga arbetslösheten tillskrivs istället en边形的 politik som minskar efterfrågan, sänker investeringar och ökar klyftor, en politik som Sverigedemokraterna stöder trots att den skadar vanliga löntagare. Katalys ifrågasätter också Oikos påståenden om löner och villkor; starka fackliga organisationer är avgörande för att skydda Löntagare, inte begränsad invandring. Brister i regleringen av arbetskraftsinvandning kan leda till exploatering, men bästa verktyget är att stärka fackföreningarnas inflytande snarare än statliga lönegolv.

Författarna förespråkar en återgång till den modell där arbetsmarknadens parter gemensamt utvärderar behovet av invandrade arbetskräfter, vilket ger fackliga organisationer kontroll mot oseriösa arbetsgivare. Sammanfattningsvis handlar den svenska arbetslöshetsproblemet om ekonomisk politik, inte invandring, och Sverigedemokraternas förklaring är enkel och missvisande samt eftersträvar en löntagarfientligagenda som på sikt pressar ner löner och minskar välfärd





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