Invandring och äldreomsorg: En kritisk resurs för Sveriges framtid

Artikeln diskuterar hur invandring spelar en avgörande roll i att möta de ökande behoven inom äldreomsorgen i Sverige, särskilt med tanke på den förväntade ökningen av antalet äldre över 85 år. Den belyser betydelsen av utrikesfödd personal inom vårdsektorn och betonar vikten av integration och språkkunskaper.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förutspår en markant ökning av antalet personer över 85 år, med en prognos på 60 procent under de kommande sju åren. Denna utveckling belyser ett kritiskt skede för äldreomsorg en och välfärden i stort, och framhäver vikten av en robust och tillräcklig arbetskraft för att möta det växande behovet. Jag känner stor tacksamhet över att leva i Sverige, och särskilt för den omfattande invandringen som har berikat vårt samhälle .

De som ofta framställs som en belastning visar sig i själva verket vara de som bär upp vårt samhälle, särskilt inom sektorer som äldreomsorgen och vården. Utan dessa individer, som ofta är utrikesfödda, är det svårt att föreställa sig hur dessa vitala samhällsfunktioner skulle kunna upprätthållas effektivt.\Behovet av personal inom äldreomsorgen kommer ofrånkomligen att öka i takt med att antalet äldre över 85 år stiger. Det är avgörande att reflektera över vem som kommer att fylla dessa viktiga roller. Statistik visar att en betydande andel av vårdpersonalen, inklusive över hälften av alla vårdbiträden och en tredjedel av undersköterskorna, är utrikesfödda. Många av dessa kom till Sverige under flyktingvågen 2015-2016. Att vi då öppnade våra hjärtan och välkomnade dessa människor har visat sig vara en investering i framtiden, då de nu tar hand om våra mest sårbara medborgare. Regeringens kommande språkkrav, som träder i kraft den 1 juli, är ett steg i rätt riktning för att underlätta integrationen och säkerställa att arbetsgivare tar ett större ansvar för språkundervisning. En starkare språkkunskap kommer att gynna både personalen och de äldre som får vård.\Omsorgssektorn, liksom Emma Holten skriver i boken ”Underskott”, är fundamentet för att många andra samhällsfunktioner ska fungera. Utan hemtjänstens hjälp hade jag som ensamstående barn haft svårt att kombinera mitt arbete med omsorgen om mina föräldrar. Det är avgörande att erkänna och uppskatta den ovärderliga insats som Ahmed, Mohammed och andra gör. Trots deras viktiga roll möts omsorgssektorn ofta av misstro och kritik, vilket delvis kan bero på att omsorgsarbetet traditionellt sett har utförts av kvinnor. En liknande dynamik kan ses i den nuvarande situationen, där invandrare i stor utsträckning bär upp sektorn. Undersökningar, beställda av SKR, visar att unga utrikesfödda och unga med utländsk bakgrund generellt är mer positivt inställda till välfärdsyrken. Detta är särskilt tydligt när man jämför unga män, där utrikesfödda unga män visar ett betydligt större intresse för vård- och omsorgsyrken än inrikesfödda unga män. Dessa individer tillför Sverige värderingar som vi behöver, både ekonomiskt och existentiellt. Slutligen, min pappa, som skulle ha fyllt 99 år, visade aldrig främlingsfientlighet, utan såg mötet med människor från hela världen som en ynnest. Detta är ett arv vi bör bära med oss





