Investera tillsammans på Nordnet Social

Investera kan för många kännas som en ensam aktivitet framför en skärm. Men idén bakom Nordnet Social är den motsatta: att vi blir bättre tillsammans. På Nordnet Social kan användare anonymt visa upp sin portfölj, utan att avslöja hur mycket de sparar. Genom att dela erfarenheter, insikter och även misstag hjälper de varandra att fatta mer genomtänkta beslut.

Investera kan för många kännas som en ensam aktivitet framför en skärm. Men idén bakom Nordnet Social är den motsatta: att vi blir bättre tillsammans.

På Nordnet Social kan användare anonymt visa upp sin portfölj, utan att avslöja hur mycket de sparar. Genom att dela erfarenheter, insikter och även misstag hjälper de varandra att fatta mer genomtänkta beslut. Den helt basala funktionen är att man kan se vad andra har i sina portföljer. Om man ser någon man tycker har presterat bra, kan man kolla vad den personen har köpt och investerat i.

Du kan hitta aktier som du kanske aldrig hade hittat annars. Om du ser att en duktig investerare har 20 procent av sin portfölj i en enda aktie blir du ju nyfiken. Varför tycker personen att just den aktien är så intressant? En annan stor fördel med ett aktivt forum är möjligheten att snabbt förstå varför en aktie plötsligt rör sig, trots att det inte finns några uppenbara nyheter.

Det kan hända att en aktie du äger plötsligt rör sig kraftigt, men du vet inte varför. Då kan det vara så att någon i forumet lyfter fram orsaken, och den typen av information som ger kontext dyker sällan upp i det vanliga nyhetsflödet. Gemenskapen kan alltså ge värdefull information, men källkritiken ska definitivt vara där. Man ska inte ta för givet att allt som står i ett forum är sant.

Det bästa är när någon kan dela en länk till en nyhetsartikel som styrker ett påstående, då blir det väldigt konkret. Så, hur ser portföljerna ut hos de som lyckas allra bäst? Enligt Ara Mustafa finns det en tydlig trend: de är ofta förvånansvärt tråkiga. Många av de mest framgångsrika profilerna är faktiskt väldigt tråkiga.

De äger fonder med låg avgift och stabila investmentbolag. Man ska komma ihåg att tråkigt inte behöver vara samma sak som dåligt – på börsen kan tråkigt ofta vara bra. Han konstaterar att de mest ägda aktierna ofta är stora, välkända bolag som sällan skapar stora rubriker, men som levererar stabilitet över tid. Många av de bolag som de mest framgångsrika har är vad som ibland kallas gubbaktier: banker, investmentbolag och verkstad.

Det är ofta välkända, stabila bolag med fina kassaflöden. I Nordnet-appen kan man bland annat se en lista över de 25 mest populära aktierna som de bäst presterade medlemmarna på Nordnet Social har köpt och sålt under de senaste tre månaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Öka chansen att lyckas med ditt sparande: Populära nätverket som ger kunskap och inspiration för alla





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nordnet Social Investera Tillsammans Anonymt Visa Upp Sin Portfölj Delar Erfarenheter Insikter Och Även Misstag Få Värdefull Information Källkritisk Tråkiga Portföljer Stabila Investmentbolag Gubbaktier Populära Aktierna Bästa Riskjusterad Avkastning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Forskare tar liten plats i samhällsdebatten - men så kan saken ändras, enligt David BraxEn fungerande demokrati kräver en levande samhällsdebatt, och forskare bör medverka till att hålla den levande. Men frågan är varför forskare undviker offentligheten och hur problemet kan lösas. Dessutom diskuteras behovet av vetenskaplig och normativ genomlysning av politiska påståenden och anspråk, samt att ha hästar inblandade som kan bedöma konsekvenserna av de föreslagna politiks.

Read more »

Grundade Nordnet och Avanza – lämnade utan en kronaSven Chetkovich grundade både Nordnet och Avanza – och myntade namnen. Ändå lämnade han Avanza utan en krona när bolaget såldes till HQ 2001.

Read more »

Nordnet Social från vardagen till felaktiga foreign policyNordnets sociala plattform ger användare chansen att dela med sig information, justera mentalt inställning, och koppla ihop kontext mellan olika delar av världen

Read more »

DEBATT: Kommunen måste investera mer i kulturen – Inför ett RUT-bidrag för kulturen!Debattartikel från ROOP.

Read more »