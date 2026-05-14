Investerare i riskkapital kräver slut på skenande juridiska kostnader

Organisationen ILPA vill förändra hur juridiska avgifter fördelas inom private equity för att minska bördan på pensionsfonder och statliga investerare.

Missnöjet bland investerare inom sektorn för private equity har nått en brytpunkt där kraven på systemförändringar nu blir allt tydligare. I centrum för denna konflikt står organisationen Institutional Limited Partners Association, mer känd som ILPA , som företräder tunga aktörer såsom pensionsfonder och statliga investeringsfonder.

Dessa institutionella investerare, som placerar enorma summor i riskkapital, har länge sett sig själva som bärare av en orimlig ekonomisk börda när det kommer till juridisk rådgivning. Den nuvarande modellen innebär nämligen att nästan alla kostnader för juridiska ombud vid uppstart och förvaltning av fonder läggs på investerarna snarare än på de förvaltare som faktiskt driver fonderna.

Detta har skapat en situation där fondförvaltarna helt saknar ekonomiska incitament att förhandla om lägre arvoden eller att begränsa omfattningen av det juridiska arbetet, eftersom notan i slutändan skickas vidare till investerarnas konton. För att förstå varför detta system har blivit så problematiskt måste man se till branschens historiska utveckling. ILPA argumenterar för att den nuvarande strukturen är en kvarleva från riskkapitalets tidiga dagar.

På den tiden var fondförvaltarna ofta små aktörer med begränsade finansiella resurser, vilket gjorde det nödvändigt att investerarna täckte de juridiska omkostnaderna för att överhuvudtaget kunna starta verksamheten. Men verkligheten ser fundamentalt annorlunda ut idag. Sektorn har genomgått en explosionsartad tillväxt som saknar motstycke. Enligt statistik har det globala kapitalet under förvaltning inom riskkapital ökat från under 550 miljarder dollar år 2000 till omkring 8 biljoner dollar år 2022.

Denna massiva ökning av kapital och makt innebär att dagens stora riskkapitalbolag besitter en ekonomisk styrka som gör det fullt rimligt, och enligt ILPA nödvändigt, att de själva bär en betydande del av de juridiska kostnaderna. Ett tydligt exempel på denna trend är advokatbyrån Kirkland & Ellis, som specialiserat sig på rådgivning till riskkapitalbolag och som förra året blev den första byrån i världen att nå årsintäkter över tio miljarder dollar.

Denna enorma vinstmaskin är, enligt kritiker, en direkt konsekvens av att kostnaderna skjuts över på investerarna. Som en konkret lösning på problemet har ILPA lagt fram ett förslag som syftar till att införa ett strikt tak för de juridiska och administrativa kostnaderna vid bildandet av nya fonder. Det föreslagna taket skulle motsvara det lägsta beloppet av antingen 10 miljoner dollar eller 0,05 procent av fondens totala målstorlek.

Genom att införa ett sådant tak tvingas förvaltarna att bli mer medvetna om kostnadseffektivitet och att prioritera det faktiska värdeskapandet framför omfattande och dyra juridiska processer. Utöver det ekonomiska taket kräver organisationen en radikal ökning av transparensen kring hur advokatkostnader debiteras. Man föreslår även att juridiska rådgivare till större fonder inte längre ska väljas genom gamla kontakter eller vana, utan istället utses genom öppna och konkurrensutsatta upphandlingsprocesser. Detta skulle sannolikt pressa priserna och höja kvaliteten på den rådgivning som tillhandahålls.

Dessa krav kommer i en tid då marknadsläget för riskkapital har blivit betydligt mer utmanande. Efter en lång period av extremt låga räntor och lättillgängligt kapital ser vi nu en marknad som präglas av svagare tillväxt och svårigheter att anskaffa nytt kapital. Investerarna har därför blivit mer noggranna med sina utgifter och mindre villiga att acceptera dolda eller orimliga kostnader. Samtidigt har ILPA lyft fingret åt andra problematiska tendenser inom branschen, såsom ökade intressekonflikter.

Detta sker särskilt när riskkapitalbolag i högre grad väljer att sälja innehav mellan sina egna olika fonder, vilket kan skapa situationer där förvaltaren gynnar en fond på en annans bekostnad. I den nuvarande ekonomiska miljön, där varje procentenhet i avkastning räknas, blir kampen om kostnaderna och rättvisan i förvaltningen därför helt avgörande för framtidens förtroende för riskkapital som investeringsform





