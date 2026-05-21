Investeringerna i FC Rosengårds herråtrakt i division 1: Resultaten och framtidstron

Man kan undra vad FC Köpenhamns sportdirektör Morten Grahn tänker om investeringarna i FC Rosengårds start i herrarna division 1. Det handlar förstås om FC Rosengård på damsidan och FC Rosengård 1917 på herrsidan.

Man kan undra vad FC Köpenhamns sportdirektör Morten Grahn tänker om investeringarna i FC Rosengårds start i herrarna division 1. Det handlar förstås om FC Rosengård på damsidan och FC Rosengård 1917 på herrsidan.

Givetvis ska det betonas att det här är långsiktiga satsningar och det har bara gått några få omgångar av experimentets första år, där startsträckan blev kort. Efter åtta omgångar - vilket trots allt är mer än 25 procent av säsongen - har FC Rosengård tolv poäng, tack vare två ytterst knappa segrar i de sista omgångarna, mot Kristianstad (trea från slutet) och Laholm (näst sist). Avståndet till ledande Trelleborgs FF är sex poäng.

Det känns inte alls övertygande, även om det är jämnt bakom TFF och det bara är tre poäng till kvalplats. Resan är lång och visst handlar satsningen om att på sikt bygga ungdomar som kan säljas eller lyftas över till FCK, men räcker enbart pengar att locka dem? Det är precis som Morten Grahn ärligt och öppet sa, laget måste upp på högre nivåer redan i år. Är det realistiskt?

Blir det massiv FCK-satsning i sommarens fönster? Caroline Segers FC Rosengård dam har lång väg att klättra och måste upp flera våningar. Men behöver inte nå hela vägen upp i år. Vid vårt möte diskuterade han och jag även publiksiffror och intresse.

För att skapa en miljö där du presterar på en högre nivå, är det garanterat lättare om du känner ett tryck och stöd från läktarna. Han trodde intresset skulle komma med det nya projektet. Det trodde inte jag. FCR har i sina tre hemmamatcher officiellt haft publiksifferna 250, 350 och nu senast 100.

Det är inte direkt någon hajp och FCR får ursäkta, men än en gång är det svårt att tro ens på de siffrorna när alla ”råkar” sluta på så jämna tal. Utan tillägget 1917 och hemmahörande på Malmö idrottsplats och som inte - det förtjänar att påpekas igen - har något att göra med FC Köpenhamn, har en än tyngre start.

Efter sex spelade omgångar på fjorton lag, vilket blir nästan en fjärdedel av säsongen, alltså likvärdigt med herrarna, har FC Rosengård två ynka poäng. Ligger sist av alla. Det är värre än katastrofstarten i fjor som höll på att sluta med degradering. Total ombyggnad pågår, engelsk/amerikanska ägaren Crux med gamla landslagsspelaren Bex Smith i spetsen, vill skapa ett topplag på sikt.

Men laget är inte kopplat till någon annan klubb, ingen kräver allsvensk topplats direkt. Det finns ju dessutom en trygg organisation med mycket hjärta bakom laget och tränastaben. Med Caroline Seger i spetsen. Hon som sportchef var bästa rekryteringen man kunde göra.

Att Seger ger 100 procent plus, vet alla som känner henne. Att bara prata om bra prestationer när resultaten uteblir, kan bli en självuppfyllande spiral nedåt. Ska krismedvetenheten kring laget finnas där. Sådana här spiraler kan bli självuppfyllande om man inte är beredd.

Bra prestationer räcker inte, det måste bli segrar. Annars kan det bli tuffare i sommar att göra de ytterligare förstärkningar av laget, som inte hans med i vintras. Värdet att investera sig själv i ett lag med röda siffror är inte detsamma som i ett lag på grön kvist. Men starterna för de här båda föreningarna är anmärkningsvärda.

FC Rosengård 1917 herr måste utifrån sin (FCK:s) tuffa målsättning på något sätt utmana om en kvalplats uppåt åtminstone





