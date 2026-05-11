Investeringsbedrägerier ökar och regeringen bör agera

En dröm om att bli rik är en drivkraft som inte ska underskattas. Men denna sporre tycks också kunna förklara varför allt fler svenskar dras in i olika typer av investeringsbedrägerier. För att komma åt förövarna, de opererar från callcenters utomlands och är en del av brottssyndikat med förgreningar världen över. Här är en djupdykning i aktuella brottsbilder.

SKRÄMMANDE SIFFRA. Brottsvinsterna från investeringsbedrägerier uppgick till 1,6 miljarder kronor i fjol. Regeringen bör ta tag även i denna kriminalitet. Drömmen om att bli rik är en drivkraft som inte ska underskattas.

Det är en bidragande orsak till att entreprenörer förverkligar sina idéer och att anställda vill göra karriär. Men denna sporre tycks också kunna förklara varför allt fler svenskar dras in i olika typer av investeringsbedrägerier. Bedrägeribrottsligheten är fortfarande en högst påtaglig risk. Glädjande är dock att brottsvinsterna från telefonbedrägerier sjunker stadigt och nu ligger på 2017-års nivå.

Skärpta rutiner för betalningar och överföringar har haft en positiv effekt. Men samtidigt rullar alltså en ny våg av lurendrejeri in över Sverige. Den är inte lika enkel att komma åt. Inkörsporten är AI-genererade filmsnuttar och artiklar på Facebook, Tiktok och Instagram som utlovar exklusiva investeringstips.

Inte sällan utnyttjas kända svenskar som ansiktet utåt. För att ytterligare öka trovärdigheten skapas falska hemsidor där spararna kan logga in och se sina pengar växa





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Investeringsbedrägerier Regeringen Drömmen Om Att Bli Rik Fallet Av Advokaten Med Grundbolaget Didner & Lurendrejeri AI-Genererade Filmer Behovet Av Skärpta Rutiner För Betalningar Blockering Av Falska Profiler Värdering Av Sponsrade Inhoudemaskin Regeringen Tar Itu Med Investeringsbedrägerier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ska man betala hyra till sina föräldrar?Att flytta hemifrån kostar – men vissa betalar även om man bor hemma. Konsumentverket har räknat ut ett snitt för ungefär hur mycket som är rimligt att bidra med för att täcka hushållskostnader om man är 20 år, har jobb och tjänar egna pengar men inte har flyttat hemifrån år 2026.

Read more »

Vladimir Putin tror att kriget i Ukraina närmar sig slutet - Sarkodie färdas till Moskva, Ukrainas president vill möteKriegerumforskningen har inte ännu kunnat bekräfta att Putin sade det men källkorrigeringen har publicerats vid 2022-04-09.

Read more »

Ryssland tvingas betala för återuppbyggnaden av ockuperade Ukraina, men ryska regioner har egna ekonomiska problemRyssland tvingas betala för återuppbyggnaden av ockuperade Ukraina, men ryska regioner har egna ekonomiska problem. Det visar en ny studie som SVT Verifierar har gjort.

Read more »

Gamla traktorer värnar om lantbruket i MotalaOmkring Thure, Helmer och Axel, som har drivit igång ett litet lantbruk tillsammans efter en veteranplöjning och ett uppmuntrad av sin farsan, kommer svära en del och ha fullt upp med sina gamla traktorer. Men de vill samtidigt dela med sig av sin passion för lantbruket med oss tittare. '[They] kan än så länge inte försörja sig på jordbruket utan får hålla på med annat vid sidan om. Marken de odlar på har de fått gratis.', '[They] kan säga att det är svårt att veta precis hur man ska göra när det gäller odling av spannmål och precis hur mycket använt skal av spannmål man ska ha, till exempel.', '[They] kan säga att de på nyare grejor har massor av el och rörde, men på deras gamla grejor har det inte varit några problem, [they] kan säga.'

Read more »