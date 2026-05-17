Ipoden och den nya generationens musiklyssnande kultur

Ikonisk spelaren har berört ny generations kultur med nostalgiwords och kitchiga tillverkningar.

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/kultur/mina-asp-romefors-25-ar-senare-nu-skapar-ipoden-mani-pa-nytt/ När Apple lanserade Ipoden 2001 inleddes en ny era för musiklyssnandet. Ett kvartssekel senare har spelaren fått nytt liv och blivit en symbol för digital minimalism och motstånd i algoritmernas välde.

Den är hög som två sockerbitar, illgrön och klickhjulet fungerar som taktpinne. Allt som ryms i den är kurerat av mig.

Det är en total egenmakt. Jag har dammat av min gröna Ipod Shuffle och känner mig som ett slags härskare igen. Inte bara för att det på baksidan står inristat ’Mina 2012’, utan också för att allt som finns på den minimala hårddisken är del av mitt autonoma jag. Eller i alla fall en del av vem jag var 2012.

Den rymmer hela min identitet som kulturell och musiklyssnande varelse, för det är bara jag som har haft makten över vad som finns där. Inte Spotify, inte Apple Music och inte Youtube. 25 år efter att den första Ipoden släpptes beskriver nu Tiktok-oraklen att det sker en teknologisk reträtt: spelaren renässans är här, kallas för ’en luftrenare för en möglande hjärna’





