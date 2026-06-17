En matchrapport från VMGruppspel mellan Irak och Norge där Irak visar ett exceptionellt första halvlek och tar ledningen 1-0 innan Norge vände matchen och vann cmd 4-1. Artikeln lyfter fram Irakets unika lag med många spelare från diasporaen och deras starka koppling till sitt ursprung och damernas historia.

Den här artworks beskriver en fotbolls match på VM mellan Irak och Norge . Irak spelade ett utmärkt första halvlek och kom först i lead med 1-0 genom ett mål av Aymen Hussein , som var en ensam mot flera norska försvarare.

Norges Erling Haaland jämnade sedan till 1-1 innan halvlek. Andra halvlek fortsatte med Norge som dominerade och slutade med 4-1 vinst. Irak visade stor kamp anda och var ett under att de kom så långt i turneringen, särskilt med tanke på att många spelare är från den irakiska diasporaen. Speciellt nämns Amir Al-Ammari från Småland och Hussein Ali från Sverige.

Irak var ett av de mest imponerande lagen i gruppspel trots att de inte kom vidare. Norge har stjärnor som Haaland och Nusa och vann cmd 4-1. Artikelns fokus är på Irakets prestation och den emotionella connectionen mellan spelare och deras ursprungsländer





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