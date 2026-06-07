Irakiska landslaget förhörts i sju timmar vid ankomst till USA för VM

Irakiska landslaget har blivit förhörda av amerikansk säkerhetsapparater när de anlände till USA för VM. Aymen Hussein, Iraks anfallstjärna, blev förhörd i sju timmar på Chicagos flygplats O'Hare. Landslagets fotograf Talal Salah nekades inträde i USA och blev hemskickad till Bagdad.

Irakiska landslaget välkomnades med förhör i sju timmar när de anlände till USA för VM. Enligt en irakisk tjänsteman ska Iraks anfallstjärna Aymen Hussein ha blivit förhörd av gränspolisen på Chicagos flygplats O'Hare.

Aymen Hussein blev hjälte för Irak i mars då han gjorde det avgörande 2-1-målet i det kontinentala VM-playoffet mot Bolivia, som säkrade landslagets plats i sommarens mästerskap. Reuters rapporterar att landslagets fotograf Talal Salah, som i vanliga fall arbetar för den irakiska olympiska kommitten, ska ha nekats inträde i USA. Salah blev hemskickad till Bagdad i hemlandet och landslaget blev utan egna bilder från sin ankomst till världsmästerskapet.

Irakiska Shafaq skriver att landslaget ska spela ett genrep mot Venezuela i utkanterna av Chicago innan de spelar VM. Detta är första gången sedan 1986 som Irak kommer att spela VM med flera svenskfostrade spelare i laget. Landslaget anlände till USA under lördagen och stötte direkt på den amerikanska säkerhetsapparaten. Enligt nyhetsbyrån Reuters ska amerikanska immigrations- och tullmyndigheter samt säkerhetsdepartement ha nekat på att svara på kommentarer om händelseförloppet.





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