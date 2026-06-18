Iran and US Sign MOU to End War and Open Hormuz Strait

Iran and the US have signed a Memorandum of Understanding (MOU) to end the war and reopen the Strait of Hormuz. The agreement aims to ensure proportionate traffic flow before the war and to resolve the war in Lebanon.

Iran and the US have reportedly signed a Memorandum of Understanding (MOU) to end the war and reopen the Strait of Hormuz. The agreement aims to ensure proportionate traffic flow before the war.

The MOU was signed by Donald Trump, the US President, and the Iranian official Esmaeil Baghaei confirmed the signing. The agreement is expected to have immediate effect and was signed in Switzerland on Friday. The US has committed to lifting all sanctions against Iran. The agreement also aims to resolve the war in Lebanon and includes a provision for the US to contribute 300 billion dollars to rebuild Iran.

However, Trump denies this claim and says it is not part of the agreement. The agreement is still not finalized and the conditions to be fulfilled are yet to be determined





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran US War Hormuz Strait Agreement Sanctions Rebuild Iran Lebanon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Världen väntar på fredsavtal mellan USA och Iran - Hormuzsundet är knäckfrågaEfter att USA och Israel attackerade Iran och dödade ayatollah Khamenei svarade Iran med motattacker. Nu förväntas ett fredsavtal mellan USA och Iran där blockaden av Hormuzsundet är centralt. Samtidigt varnar Iran Israel för fortsatta attacker i Libanon och oljeembargot mot Iran ska upphävas.

Read more »

Förenade Arabemiraten vill eliminera Hormuz-beroendetFörenade Arabemiraten planerar att minska sitt beroende av Hormuzsundet till noll genom stora investeringar i hamnar på östkusten, nya oljeledningar samt utbyggda väg- och järnvägsnät.

Read more »

Irantopp: Hormuz kommer inte bli som det var | Senaste nytt på SvDHormuzsundet kommer inte att gå tillbaka till hur det var innan kriget, säger den iranske talmannen Mohammad Bagher Ghalibaf enligt iransk statsmedia.

Read more »

USA och Iran väntar på fredsavtal efter attacker mot IranEfter att USA och Israel attackerade Iran och dödade landets högste ledare väntar världen på besked om ett fredsavtal mellan USA och Iran. Blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga.

Read more »