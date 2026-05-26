Iran anklagar USA för vapenvålsbrott i Hormuz - förhandlingar om kärnbränsle och sjööppning på nytt spår

Irans utrikesminister förklarar att USA brutit vapenvilan i Hormuz, medan samtalen i Washington om kärnbränsle, frysta tillgångar och återöppning av den strategiska vattenvägen intensifieras. Regionala aktörer som Israel och USA:s president Trump lägger till ytterligare politiska krav.

Irans utrikesminister Abbas Araqchi har på tisdagen hävdat att USA har brutit mot den pågående vapenvilan genom en incident i Hormuzsundet . Enligt Araqchi är den amerikanska intrånget en klar överträdelse och Iran är berett att svara utan att tveka för att försvara sin suveränitet.

Han menade att den militära utvecklingen i regionen visar på en eskalerande risk och att en stabilisering kräver att alla parter respekterar de överenskomna reglerna. Ili samma dag rapporterades att de frysta iranska tillgångarna fortfarande är en huvudfråga i förhandlingarna mellan Washington och Teheran. Enligt Reuters, med hänvisning till iranska medier, är detta den sista biten i ett långtgående förhandlingsspår som också omfattar Irans kärnbränsleprogram samt blockaden av Hormuzsundet.

En möjlig överenskommelse om dessa två kärnfrågor skulle kunna bana väg för en återöppning av den viktiga sjövägen, som är en livsnerv för global energihandel. Mojtaba Khamenei, Irans högsta ledare, har uttryckt på sitt Telegramkonto att de strategiska gulfländerna inte längre kan fungera som skydd för USA:s baser och att den amerikanska närvaron i regionen saknar ett juridiskt legitimt fotfäste. Samtidigt har den iranska militären rapporterat om en rad incidenter i den södra delen av landet.

Enligt Centcom-talsperson Timothy Hawkins har amerikanska styrkor genomfört attacker mot mål i närheten av Hormuzsundet, bland annat robotanläggningar och fartyg som misstänktes lägga ut minor. Iran har svarat med att luftförsvaret i Bandar Abbas aktiverats och att en fientlig drönare med avancerade smygefunktioner har skjutit ner, utan att specificera drönarens ursprung. Tre explosioner hördes i hamnstaden BandaR Abbas, men både lokala myndigheter och Reuters har ännu inte kunnat bekräfta vad som låg bakom smällarna.

Samtalen mellan USA och Iran har också berört en plan för att återuppta sjötrafiken i Hormuzsundet. En diplomatisk källa uppgettas ha sagt att sundet kan öppnas för civila fartyg ungefär en månad efter att ett avtal nåtts, medan Iran får tid att rensa upp eventuella minor. Enligt samma källa föreslås vapenvilan förlängas med sextio dagar för att skapa ett förutsättningsfullt ramverk för ytterligare förhandlingar. Samtidigt har andra regionala aktörer intensifierat sin retorik.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har meddelat att Israel avser att öka sina militära insatser mot Hizbollah i Libanon i syfte att krossa den libanesiska militan. Den israeliska säkerhetsministern Itamar Ben‑Gvir har förespråkat en omfattande ockupation av en del av Libanon som skulle sträcka sig till floden Zahrani, en strategi som bryter med den nuvarande USA‑stödda linjen.

I USA:s inrikespolitiska arena har president Donald Trump offentligt krävt att ledare för flera länder vid Persiska viken undertecknar de så kallade Abrahamavtalen efter att krigstillståndet med Iran anses vara avslutat. Trump skrev på sin plattform att ett sådant avtal skulle vara det viktigaste i regionens historia.

Samtidigt har utrikesminister Marco Rubio lämnat öppet för att ett avtal med Iran kan vara färdigförhandlat redan under kommande vecka, efter att en helg av spekulationer om ett potentiellt slut på förhandlingarna präglat nyhetsflödet. Rubios uttalande följde på Trumps tidigare påstående att avtalets huvuddelar nästan var färdiga, men att inga parter ännu hade slutit den sista tråden i förhandlingsprocessen.

Det är också värt att notera att Irans befolkning förväntas få återgång till internet efter en nästan nittiodagars avstängning, enligt ett uttalande från president Masoud Pezeshkian till statliga medier. Ingen tidsram har dock specificerats för när återkopplingen kommer att ske. Den tekniska återgången kan ses som ett tecken på en mildring av de interna spänningarna medan de externa förhandlingarna fortskrider.

Om en stabil lösning kan nås, kan både regional och global säkerhet stärkas av ett avtal som adresserar kärnbränslefrågan, minröjning i Hormuz och en förlängd vapenvila, men de politiska ambitionerna hos både Iran, USA och Israel visar hur komplex och skör den pågående balansen är





