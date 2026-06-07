Iran attackerar Israel med robotar efter Beirut-anfallet

Iran har avfyrat robotar mot Israel för första gången sedan vapenvilan i april. Attacken följer Israels bombning av Beirut. Trump kommenterar det komplicerade läget.

Iran har avfyrat robotar mot Israel för första gången sedan vapenvilan mellan länderna trädde i kraft den 8 april. Attacken, som bekräftades av israelisk militär på söndagskvällen, bestod av två vågor med totalt tio robotar.

Enligt Israels militär stoppades samtliga robotar i de första vågorna, men nya projektiler identifierades senare. Attacken avslutades omkring klockan 22 svensk tid. Den iranska militärens högkvarter Khatam al-Anbiya meddelade att alla röda linjer passerats till följd av Israels attack mot Beirut tidigare under dagen. USA:s president Donald Trump kommenterade händelserna och sade att det diplomatiska läget nu ser komplicerat ut, trots att en fredsuppgörelse med Iran enligt honom varit väldigt nära.

Ni har avfyrat era robotar, det räcker. Kom tillbaka till förhandlingsbordet och gör en överenskommelse, sade Trump. Han tillade att han inte är glad över Israels attack mot Beirut i Libanon på söndagen. Trump betonade att USA inte vill se en eskalering av konflikten och uppmanade båda sidor att visa återhållsamhet.

Bakgrunden till attacken är att Israel tidigare på söndagen attackerade mål i en förort i södra Beirut. Enligt Israels militär var det ett svar på att den Iranstödda shiamilisen Hizbollah skjutit raketer mot norra Israel. Generalmajor Ali Abdollahi från Khatam al-Anbiya varnade för fler förödande attacker om inte Israel upphör med sina attacker mot södra Libanon och förorterna. Iran har stängt sitt luftrum i de västra delarna av landet, och Israel har beslutat att hålla alla skolor stängda under måndagen.

Sedan vapenvilan mellan Israel och Iran trädde i kraft har USA sporadiskt attackerat Iran, medan Iran beskjutit bland annat amerikanska baser i regionen. Israel och Iran har däremot inte attackerat varandra förrän nu. Det relativt sällsynta anfallet mot Beirut och de efterföljande iranska robotattackerna mot Israel markerar en farlig upptrappning av spänningarna i Mellanöstern. Experter varnar för att konflikten kan spåra ur fullständigt om inte internationella aktörer lyckas media.

Samtidigt fortsätter Hizbollah att utgöra en central faktor i konflikten, med sitt starka stöd från Iran och sin närvaro i Libanon. Den israeliska flygbasen Ramat David utanför Haifa uppgavs vara målet för några av robotarna, enligt Irans revolutionsgarde. Basen är en av de viktigaste i norra Israel och har tidigare varit föremål för attacker. Israel har inte bekräftat om basen träffades, men militären uppger att alla robotar stoppats.

Händelsen har väckt internationell oro, och flera länder har uppmanat till lugn. FN har uttryckt djup oro över utvecklingen och uppmanar båda sidor att respektera vapenvilan. Sammanfattningsvis visar de senaste attackerna att vapenvilan mellan Iran och Israel är bräcklig och att risken för en storskalig konflikt är överhängande. Trumps kommentarer indikerar att USA:s roll som medlare har försvårats, och att den diplomatiska lösningen nu är avlägsen.

Samtidigt fortsätter de militära aktionerna att eskalera, med potentiellt förödande konsekvenser för hela regionen. Det återstår att se om parterna kan återgå till förhandlingsbordet eller om våldet bara är början på en ny fas i Mellanösterns konflikthistoria





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Israel Robotattack Vapenvila Beirut

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel attackerar Hizbollahmål i Beirut samtidigt som spänningar ökar i regionenIsrael har genomfört luftangrepp mot mål kopplade till Iranstödda Hizbollah i Beirut. Samtidigt har skjutningar rapporterats i centrala Israel och USA nedat iranska drönare och radaranläggningar. Flera dödsfall har rapporterats i Libanon och Gazaremsan. Den libanesiska armén har också rapporterat förluster efter ett israeliskt anfall.

Read more »

Israeliskt luftangrepp i Beirut: Civ offer, Iran Hotar USANytt israeliskt luftangrepp mot Beiruts södra förorter kräver två dödsoffer och elva skadade. Irans talman Ghalibaf hotar att amerikanska och "sionistiska" baser blir legitima mål efter attacken, medan USA maximalt Clinical Precision mot Hizbollah.

Read more »

Israel: Terrortunnlar under Beaufort – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Attacker från Iran mot Israel - första gången sedan vapenvilans startIran har avfyrat robotar mot Israel, vilket markeras som det första angreppet sedan vapenvilan mellan Iran och USA trädde i kraft den 8 april. Attacken beskrivs som en samordnad och intensiv offensiv mot norra Israel, och enligt iranska IRGC kommer det att fortsätta med vågor av missiler och drönare under en hel vecka. USA:s president Donald Trump har uppmanat Israel att inte hämnas och har sagt att han ska ringa premiärminister Benjamin Netanyahu. Israel har svurit att svara kraftfullt på anfallet. Israels försvarsstyrkor (IDF) uppger att alla robotar hittills har genskjutits.

Read more »