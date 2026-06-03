Iran attackerar Kuwait och Bahrain

USA:s militär uppger att Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain. Iran uppger att man svarat på amerikanska attacker. Den amerikanska militära ledningscentralen Centcom uppger att amerikanska styrkor samt Bahrains luftförsvar skjutit ned tre robotar som avfyrats mot det senare landet.

Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain , enligt USA :s militär . Iran uppger att man svarat på amerikanska attacker. Den amerikanska militär a ledningscentralen Centcom uppger att amerikanska styrkor samt Bahrain s luftförsvar skjutit ned tre robotar som avfyrats mot det senare landet.

Irans revolutionsgarde å sin sida uppger enligt iranska medier att man attackerat en amerikansk bas i Bahrain som svar på amerikanska attacker. Den amerikanska militären besköt under tisdagen en tanker på väg mot den iranska ön Kharg. Enligt Centcom har man även utfört en attack mot ett militärt mål på ön Qeshm. Som svar på attacken mot tankern besköt Revolutionsgardet det man beskriver som fartyg med koppling till USA.

Den amerikanska militären hävdar å sin sida att båtarna var civila och att drönare som avfyrats mot dem skjutits ned. Den kuwaitiska militären uppmanar invånare att följa lokala säkerhetsföreskrifter och inte närma sig vrakdelar från nedskjutna projektiler. Enligt USA har robotar som avfyrats mot landet gått sönder i luften. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats under natten mot onsdag.

Den kuwaitiska militären skriver att den arbetar med att skjuta ned både drönare och robotar som tagit sig in i landets luftrum. Invånare uppmanas följa lokala säkerhetsföreskrifter och inte närma sig vrakdelar från nedskjutna projektiler. Bahrains inrikesdepartement skriver även de att flyglarm aktiverats i landet. En misstänkt skottlossning har ägt rum i Hässelby, skriver polisen.

Det ska ha skjutits in i en bostad och ingen har skadats. Polisen är på plats för att prata med vittnen och leta efter gärningsmän. En bil har förföljts i Nynäshamn söder om Stockholm på grund av ett misstänkt grovt brott. Under jakten fick bilen sladd, skriver polisen.

På något sätt har två personer skadats. De har nu fått åka ambulans till sjukhus. Väg 73 som biljakten ägde rum på har stängts av. Ett barn i 10-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en bil i Västerås. Det skriver polisen.

Barnets skadeläge är oklart. Nu ska polisen utreda hur olyckan gått till. En man har förts till sjukhus efter att han blivit sparkad av en ko. Det skriver polisen.

Olyckan ägde rum på mannens jobb, därför har en anmälan om arbetsplatsolycka upprättats. Enligt polisens uppgifter är inte mannen allvarligt skadad. Det är skithalt i Aksersund på grund av att gödsel tappats ut på en längre sträcka. Trafikverket har utfärdat en halkvarning på länsväg 517 norr om Aksersund i Örebro län.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varnar för en ny omfattande rysk attack. - Enligt vår underrättelseinformation kan ytterligare en storskalig attack inträffa i natt, säger presidenten. Den norska prinsessan Ingrid Alexandra har återvänt hem till Norge från sina studier i Australien. Anledningen är att hon vill åka hem till sin mamma, kronprinsessan Mette-Marit, vars sjukdomstillstånd har förvärrats





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