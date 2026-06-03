Iran attackerar Kuwait och Bahrain - minst 63 skadade

Minst 63 personer skadades i Irans attack mot Kuwait under natten. USA och Iran utväxlar attacker och hävdar självförsvar. Trump uppger att Irans ledare deltar i samtal om kärnvapen.

Minst 63 personer skadades under natten när Iran genomförde en attack mot Kuwait , enligt landets hälsoministerium. Attacken är en del av en serie sammanstötningar mellan Iran och USA i regionen, där båda sidor hävdar självförsvar.

USA:s regionala militärkommando Centcom uppger att inga av de iranska målen nåddes - två robotar mot Kuwait missade eller havererade, medan tre robotar mot Bahrain sköts ned av amerikanskt och bahrainskt luftförsvar. Kuwaits försvarsmakt rapporterar dock att drönar- och robotattacker träffade en terminal på den internationella flygplatsen, vilket orsakade betydande materiella skador och flera skadade. Flera flyg ställdes in och trafik omdirigerades. Samtidigt har USA beskjutit en tanker på väg mot den iranska ön Kharg, vilket Centcom bekräftar.

Tankern, som var Botswana-flaggad, gjordes sjöoduglig efter att ha ignorerat varningar under 24 timmar. Ett stridsflygplan träffade maskinrummet, vilket stoppade fartygets fortsatta färd mot Iran. Som svar på detta angrepp besköt Irans revolutionsgarde fartyg som man hävdar har koppling till USA, medan USA hävdar att båtarna var civila och att drönare avfyrats mot dem sköts ned. Utöver detta fortsätter spänningarna kring Hormuzsundet, som i stort sett varit stängt sedan USA och Israel attackerade Iran i februari.

Sundet, där en femtedel av världens olja normalt passerar, är av central betydelse för den globala ekonomin och har lett till höjda oljepriser. På den diplomatiska fronten uppger USA:s utrikesminister Marco Rubio att Iran har gått med på att diskutera delar av sitt kärnenergiprogram som man tidigare vägrat ta upp. Han betonar att eventuella sanktionslättnader är kopplade till just detta program och att förhandlingar kan ta månader.

President Donald Trump säger i en podcast att Irans högste ledare, ayatollah Mojtaba Khamenei, deltar i samtalen och att Iran redan gått med på att inte ha kärnvapen. Khamenei har inte synts offentligt sedan hans far dödades, vilket väckt spekulationer om hans hälsa. Rubio tror dock att Khamenei lever och börjar ta en mer aktiv roll. Samtidigt rapporteras från Libanon att israeliska attacker dödat fem personer, varav ett barn, och skadat 48, inklusive sjukhuspersonal. Den redan komplexa situationen i Mellanöstern blir allt mer spänd





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