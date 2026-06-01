Iran har Jenn er all formell kommunikation med USA medan fredsförhandlingarna fortsätter enligt det iranska nyhetsbyrån Tasnim. Irans delegation har betonat att ett avtal måste inkludera ett slut på de militära operationerna i Libanon där Israel attackerar den Iranstödda Hizbollah. Samtidigt intensifieras militära åtgärder i regionen med både amerikanska och iranska attacker, och satellitbilder avslöjar omfattande skador på amerikanska militäranläggningar. Denna multilaterala kris innefattar också invåndningar om politiska kup i Iran och fortsatta förluster i Gaza.

Iran harJenn er kommunikation med USA enligt det statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. Under de pågående fredsförhandlingar na har Iran insisterat på att ett avtal måste omfatta ett fullständigt slut på fiendeskytte i Libanon .

Samtidigt har Israel intensifierat sina attacker mot den Iranstödda Hizbollah i Libanon, särskilt i sydregionen och Beirut. Irans hållning är klar: utan ett avslutande av de operationer som pågår i Libanon kommer inga samtalsronder att äga rum, enligt ett uttalande på plattformen X. Den här utvecklingen sker mot bakgrund av en alltmer spänd situation i Mellanöstern där både militära och diplomatiska insatser pågår.

I början av veckan rapporterades att amerikanska styrkor i Kuwait sköts ner två iranska ballistiska missiler, men inga amerikanska förluster rapporterades. Iran anklagar å andra sidan USA för att systematiskt bryta mot den nuvarande vapenvilan genom attacker mot iransk infrastruktur, inklusive hamnar och militäranläggningar. Enligt satellitbildanalyser från BBC har minst tjugo amerikanska militäranläggningar skadats under konflikten, bland annat tre av de åtta amerikanska Thaad-försvarsystemen. USA har försökt hindra spridningen av sådana bilder genom att be satellitföretaget Planet Labs att begränsaåtkomsten.

President Donald Trump har offentligt uttryckt optimism om att Iran är villigt att nå ett avtal, men enligt New York Times har han samtidigt skärpt sina krav och skickat tillbaka ett tidigare förslag till Teheran. Källor anser att de striktare kraven kan vara ett sätt att skynda på förhandlingarna och öka pressen på Iran. Under helgen genomfördes flera amerikanska attacker mot iransk infrastruktur med drönare, och Kuwait utsattes också för liknande attacker.

Tysklands utrikesminister Johann Wadephul har varnat för att Israels framryckningar i Libanon kan leda till ytterligare eskalation och mänskliga lidanden. Spekulationer om inre splittring i Iran har också uppstått efter att Iran Internationalrapporterade att president Masoud Pezeshkian skulle ha inlämnat en avskedsansökan, enligt påståenden att han har marginaliserats av revolutiongarda. Statistiskt har läget i Gaza försämrats ytterligare med ytterligare palestinska och israeliska förluster.

Den palestinska hälso- och välfärdsmyndigheten i Gaza har rapporterat att ungefär niohundra palestinier har dödats sedan vapenvilan trädde i kraft, medan Israels armé anger att fyra israeliska soldater har omkommit. I en separat händelse dödades minst två personer i en israelisk flygattack mot ett kafé i Gaza som användes som tillfällig nödhamn, och tre skadades vid en attack på Västbanken. Den komplexa mobiliseringen av diplomatiska, militära och humanitära faktorer fortsätter att definiera läget i Mellanöstern





Israel inleder offensiv i södra Libanon; Iran kritiserar USAIsraeliska militären rycker fram i södra Libanon för att ta kontroll över området som domineras av shiamilisen Hizbollah. Libanon anklagar Israel för att använda 'den brända jordens taktik' genom att förstöra infrastruktur i landet. Samtidigt har ett iranskt robotanfall mot en amerikansk militärbas i Kuwait orsakat skador, och Israel har attackerat ett flerfamiljshus i Beirut som tidigare anklagats för att lagra finanser för Hizbollah. USA har stoppat ett handelsfartyg som försökte bryta igenom sjöblockaden mot Iran, och en sjömina har hittats i Hormuzsundet. Libanon har rapporterat skadade soldater efter ett israeliskt angrepp, och Iran har kritiserat USA för att bryta diplomatin. USA har fryst kryptotillgångar tillhörande Iran som en del av sitt ekonomiska krig mot landet.

Världen väntar på fredsavtal efter USA-Israel attack på Iran och spänningar i LibanonEtt fredsavtal mellan USA och Iran är i fokus efter att USA och Israel attackerat Iran och dödat ayatolla Khamenei, medan Iran svarade med motattacker. Blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga. Samtidigt kalla Frankrike FN till krismöte om Israels militära framfart i Libanon, där Israel intagit den strategiska Beaufort-borgen och högerextrema politikern Itamar Ben Givir uppmanar till attack mot al-Dahiya.

