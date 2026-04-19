Iran bojkottar förhandlingar med USA, Mona Juul lämnar UD

Internationella spänningar ökar när Iran hotar att bojkotta förhandlingar med USA om inte amerikanska hamnblockader hävs, samtidigt som Mona Juul lämnar svenska UD efter anklagelser om kopplingar till Jeffrey Epstein.

Iran har meddelat att de inte kommer att delta i morgondagens förhandlingar som ska hållas i Islamabad, Pakistan. Anledningen till bojkottbeslutet uppges vara att USA inte har hävt blockaden av iranska hamnar, en åtgärd som Iran betraktar som ett brott mot vapenvilan och till och med krigsbrott. Denna information rapporteras av nyhetsbyrån Tasnim, som är kontrollerad av den iranska revolutionsgardet.

Situationen kompliceras ytterligare av tidigare uttalanden från Donald Trump på plattformen Truth Social. Trump informerade om att fredsförhandlingarna skulle fortsätta i Islamabad under måndagen, men han uttryckte också ett nytt hot mot Iran. Han sade att USA skulle förstöra alla Irans kraftverk och broar, attacker som i sig kan klassas som krigsbrott.

Konflikten har eskalerat under veckan. I torsdags meddelade Iran att de skulle öppna Hormuzsundet för sjöfart efter att en vapenvila uppnåtts mellan Israel och Libanon. Dock, när det blev tydligt för Iran att Trump avsåg att upprätthålla blockaden mot iranska hamnar, stängde regimen återigen av sundet och uppges ha attackerat flera fartyg. Dessa händelser skapar en ytterst instabil och farlig situation, där diplomatiska ansträngningar hotas av militära och politiska åtgärder.

Parallellt med dessa internationella diplomatiska utmaningar rapporteras det att den tidigare norska diplomaten Mona Juul lämnar sitt arbete vid det norska utrikesdepartementet. Beslutet kommer efter rapporter om hennes eventuella kopplingar till Jeffrey Epstein. Enligt uppgifter i norska medier, specifikt Dagbladet, är detta inte det sätt som Juul önskade avsluta sin omfattande karriär inom norsk utrikesförvaltning. Hennes advokat, Thomas Skjelbred, har uttalat till norska TV2 att Juul fortfarande anser att detta är det rätta beslutet att fatta i nuläget. Mona Juul är gift med den norske diplomaten Terje Rød-Larsen, och paret har uppgetts ha haft kopplingar till Epstein. Enligt de så kallade Epstein-filerna framkom det bland annat att deras barn hade testamenterats tio miljoner dollar av den nu avlidne pedofilmiljardären. Dessa pengar har sedan tidigare frysts av amerikanska myndigheter, vilket ytterligare fördjupar de juridiska och moraliska frågorna kring fallet.

Dessa händelser, som sträcker sig över internationella gränser och involverar både statlig diplomati och personliga skandaler, belyser komplexiteten i dagens globala landskap.

Donald Trump fortsätter att vara en central figur i den internationella nyhetsrapporteringen, med ett nytt uttalande på Truth Social där han anklagar Iran för att ha brutit mot vapenvilan. Han skriver att Iran avsiktligt öppnade eld i Hormuzsundet dagen innan, vilket han beskriver som ett totalt brott mot den rådande vapenvilan. Trump specificerar att många av skotten riktades mot ett franskt fartyg och ett brittiskt fraktfartyg, och påpekar att detta beteende inte var acceptabelt. Han bekräftar att USA och Iran ska mötas i Islamabad, Pakistan, för förhandlingar. Trump uttrycker att USA erbjuder ett mycket rättvist och rimligt avtal, och hoppas på ett accepterande. Han varnar dock för konsekvenserna om Iran inte accepterar erbjudandet: USA kommer att slå ut varenda kraftverk och varenda bro i landet, med budskapet NO MORE MR. NICE GUY.

Samtidigt har det kommit en separat rapport från The Guardian, med hänvisning till AFP, att Iran planerar att öppna Mashhadflygplatsen i nordöstra delen av landet för internationella flygningar från och med måndag. Detta uttalande kommer från landets civila luftfartsmyndighet och har lästs upp i statlig television. Iranska flygplatser har varit stängda sedan kriget började den 28 februari. Dessa parallella händelser visar på en fortsatt hög spänning och oförutsägbarhet i regionen, där diplomati och hot samexisterar.

Under tiden har det rapporterats om en brand vid en butikslokal på Södermalm i Stockholm, där räddningstjänsten larmades. Flera enheter skickades till platsen med anledning av rökutveckling. Enligt ledningsoperatören Elias Koivisto vid räddningstjänsten har man utrymt området och det visade sig att röken kom från en motor på en markis. Åtgärder vidtogs för att koppla ur motorn. I nuläget är det oklart om en faktisk brand har inträffat.

I Tromsö, Norge, har en skidåkare skadat sig allvarligt efter att ha fallit flera hundra meter på ett fjäll i Lyngen. Enligt uppgifter till Dagbladet åkte personen skidor i en ravin och ramlade i den mycket branta terrängen innan fallet stoppades. En ambulanshelikopter och en räddningshelikopter har skickats till platsen.

I ett försök att mildra effekterna av stigande bränslepriser, som kraftigt ökat efter att Hormuzsundet stängdes, planerar EU-kommissionen att föreslå distansarbete som en rekommendation. Enligt Financial Times kommer förslaget att presenteras nästa vecka och uppmuntrar europeiska företag att införa en obligatorisk dag för distansarbete. Paketet innehåller även förslag om subventioner till lokaltrafik, luftvärmepumpar och solpaneler.

Slutligen återkallas ett sortiment av barnmat från HiPP från över 1 000 SPAR-livsmedelsbutiker i Österrike på grund av möjliga hälsofaror, enligt Reuters.

Dessa händelser, från lokala bränder till internationella ekonomiska strategier och livsmedelssäkerhet, utgör en bredare bild av de aktuella nyhetsflödet





