Iran Controls Hormuz Strait, US-Iran Talks, Ukrainian Attack, Israeli Boat Stop, Swedish Natomöte, SSAB's Shield Steel, Pirate Prize, Global Steel Demand, Ikea Layoffs, Natomöte Turbulence

Iran has established the Persian Gulf Strait Authority (PGSA) to control the Strait of Hormuz and maritime traffic. The US and Iran are engaged in talks through Pakistan to resolve the conflict. Ukraine's president Volodymyr Zelenskyy promises more of the same in the fight against Russia. Israel's military has stopped and boarded a convoy west of Cyprus. The Swedish government's inquiry into prison and jail conditions proposes changes. A person has been taken to the hospital after a suspected assault in Vättern near Jönköping. The bodies of the deceased divers in Maldives have been found. The annual Pirate Prize has been awarded to Författen and journalist Patrik Svensson. The global demand for protective steel is increasing, and SSAB's unique offer gives the company a leading position in the defense industry. The first major Natomöte in Sweden is taking place during a turbulent time. The Swedish government is pleased with several "spectacular successes" from Ukraine in recent times. The burden shifting of NATO is being highlighted, where European member states are increasingly responsible for defending their own territories.

Iran meddelar under måndagen att en nyskapad myndighet, kallad Persian Gulf Strait Authority (PGSA) på engelska, nu kontrollerar Hormuzsundet och fartygstrafiken därigenom, rapporterar franska AFP.

Informationen skickades ut på X. Enligt pakistanska tidningen Iran och USA uppges vara involverade i förhandlingar genom medlarlandet Pakistan under måndagen för att nå en eventuell lösning på konflikten, rapporterar flera medier. Efter långdistansattackerna mot mål inne i Ryssland natten mellan 16 och 17 maj lovar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mer av den varan, rapporterar Attackerna under natten genomfördes av Ukrainas säkerhetsstyrka SBU i samarbete med militären, skriver tidningen.

Israels militär har på måndagen stoppat och bordat båtar i en konvoj väster om Cypern. Det uppger landets premiärminister Benjamin Netanyahu. Konvojen är en del av Global Sumud Flotillas vars syfte är att segla till Gaza för att bryta Israels blockad. Regeringens utredare Fredrik Kärrholm (M) föreslår att rätten för häktade att ha ett eget rum ska avskaffas.

Utredningen av häktes- och fängelselagen görs i samband med att behovet av platser i landets fängelser och häkten ökar. I den föreslås det också att det ska vara möjligt att tillfälligt placera häktade i polisarrest, och att fler ska kunna avtjäna straff med fotboja. Det skriver TT. En person har förts till sjukhus efter en misstänkt misshandel i Vättersnäs nära Jönköping.

Personen har ska ha misshandlats med någon form av tillhygge, och polisen utreder händelsen som försök till mord. Kropparna till de dykare som har dött på Maldiverna har nu hittats. Det uppger lokala myndigheter enligt Sky News. De fem italienska medborgarna har varit saknade och befarats döda sedan en av dem hittades förra veckan.

Under sökinsatsen har även en lokal dykare dött i ett försök att nå den undervattensgrotta där de italienska turisterna tros ha omkommit. Författen och journalisten Patrik Svensson får årets Piratenpris. Det skriver Fritiof Nilsson Piraten-sällskapet i ett pressmeddelande. Svensson, som fick sitt stora genombrott med Ålevangeliet, beskrivs som en "litterär upptäcktsresande" vars "äventyr tar honom från havets mörkaste djup till människans hemligaste rum".

Efterfrågan på skyddsstål ökar globalt och SSABs unika erbjudande ger oss en ledande position hos kunder inom försvarsindustrin, säger Per Elfgren, chef för SSAB Special Steels i ett pressmeddelande. Det är det första riktigt stora Natomötet som vi har i Sverige, säger statsminister Ulf Kristersson (M) under en pressträff på måndagen. Natomötet sker under en turbulent tid, säger Kristersson, som gläds åt flera "spektakulära framgångar" från Ukraina på senaste tiden.

Han lyfter också fram Natos "burden shifting", där de europeiska medlemsstaterna i allt större utsträckning ska försvara sitt eget territorium. Tonläget har som bekant stundtals varit högt, säger hon och betonar att man nu blickar framåt. Helsingborg, som är utrikesministerns hemstad, har en stor strategiskt betydelse för Sverige. Irans utrikesdepartement uppger att de har svarat på USA:s senaste förslag i fredsförhandlingarna.

Det rapporterar TT. Cirka 850 personer får gå från Inter Ikea i ännu ett sparpaket, skriver Dagens industri. Det är tredje gången på mindre än två månader som möbeljätten gör en nedskärning. Det är nu tredje gången på mindre än två månader som möbeljätten gör nedskärningar.

I mars varslades 945 tjänster om uppsägning och nyligen meddelades att möbeljätten stänger sitt varuhus i Borlänge. De orter som nu framförallt påverkas av det senaste beskedet är Älmhult och Malmö, skriver DI





SvD / 🏆 47. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Hormuz Strait Persian Gulf Strait Authority US-Iran Talks Ukrainian Attack Israeli Boat Stop Swedish Natomöte SSAB's Shield Steel Pirate Prize Global Steel Demand Ikea Layoffs Natomöte Turbulence

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gödsel fast i Hormuz – här hotas jordbruket redanStängningen av Hormuzsundet har strypt flödet av gödningsmedel. Afrikas sköra livsmedelssystem kan bli den stora förloraren. För jordbrukare i Sudan – ett land redan plågat av hunger och konflikt – har Irankriget påverkat allt.

Read more »

Nya lastbilsrutter i krigets Mellanöstern – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

US President Trump Threatens Iran with Massive Destruction, Escalating TensionsUS President Donald Trump has once again threatened Iran with extensive destruction, citing that there will be 'nothing left' of the country if it does not accelerate. This comes after the US and Israel launched attacks on Iran in February, leading to a ceasefire and a subsequent blockade of the strategic Strait of Hormuz.

Read more »

Stockholmsbörsen nedåt efter Trump-hot mot IranStockholmsbörsen sjunker något vid lunchtid, efter nedgångar i omvärlden.

Read more »