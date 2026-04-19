Iran har funnit ett nytt, effektivt vapen: att blockera Hormuzsundet

Experter menar att Irans förmåga att blockera Hormuzsundet har utvecklats till ett kraftfullt vapen som kan användas i framtida konflikter, även med begränsad oljeexport. Hotet mot sjöfarten höjer försäkringspremier och skapar osäkerhet.

Hotet om att Iran ska utveckla kärnvapen har länge fungerat som en avskräckning mot potentiella motståndare. Nu har dock ett nytt och, enligt experter, bestående vapen visat sig vara effektivt: möjligheten att stänga Hormuzsundet . Denna strategi, som tidigare sågs som ett tomt hot, har nu demonstrerat sin slagkraft och kan komma att spela en central roll i framtida geopolitiska konflikter.

Ironiskt nog, mindre än ett dygn efter att Irans utrikesminister Abbas Araghchi förklarade Hormuzsundet öppet, meddelade landets militär att sundet återgått till sin tidigare status. Denna stängning av den vitala sjöfartsleden, genom vilken en femtedel av världens olje- och gasexport passerar, har inte bara skapat svallvågor på den globala ekonomin utan också bekräftat dess effektivitet för den iranska regimen. Rouzbeh Parsi, historiker och forskare vid Lunds universitet, pekar på två huvudsakliga skäl till detta. För det första är den globala beroendet av olja och gas från Persiska viken enormt, vilket gör en blockering av sundet till ett högeffektivt vapen. För det andra, och kanske mer oroande, saknar amerikanerna en tydlig strategi för hur de vill hantera den nuvarande konflikten. Detta skapar osäkerhet och gör att ingen kan känna sig trygg med att konflikten, trots dess negativa konsekvenser, är värd priset för en potentiell framtida ljusning. Amerikansk underrättelsetjänst uppskattar att Iran fortfarande innehar omkring 40 procent av sin drönararsenal och över hälften av sina avfyrningsramper för ballistiska robotar. Dessa resurser, menar Rouzbeh Parsi, är mer än tillräckliga för att uppnå syftet. Det handlar inte om att varje fartyg måste stoppas eller sänkas, utan om att Iran har tillräckligt kapabla ballistiska robotar för att vid upprepade tillfällen beskjuta och eventuellt sänka ett fartyg. Detta skulle i sin tur drastiskt höja försäkringspremierna för alla fartyg som passerar genom sundet, då inget rederi vill ta risken att vara just det fartyget som drabbas. Tidigare ansågs en stängning av Hormuzsundet vara ett otänkbart hot, då Iran själv skulle drabbas hårdast genom att strypa sin egen oljehandel med omvärlden. Detta resonemang har dock förändrats sedan 2018, då president Trump införde sanktioner som kraftigt begränsade Irans oljeexport. Förändringen i Irans strategi demonstrerades under de israeliska anfallen mot landet förra sommaren, vilka följdes av amerikanska bombattacker mot iranska kärnanläggningar. Under dessa attacker valde regimen att hålla Hormuzsundet öppet. Danny Citrinowicz, före detta chef inom israelisk underrättelsetjänst och nu Irankännare vid tankesmedjan Institute for National Security Studies, menar att detta återspeglade den dåvarande högste ledaren ayatolla Ali Khameneis oro. Khamenei befarade att en blockering av sundet skulle få andra länder att vända sig mot Iran i kriget. Dagens situation är dock annorlunda. Nu är det allmänt känt att om en framtida konflikt skulle uppstå, kommer en stängning av Hormuzsundet att vara det första iranska alternativet. Trots att den nuvarande konflikten inte resulterade i ett avtal som begränsar det iranska kärnenergiprogrammet, har den gett den nya regimen bevis på ett annat, fungerande verktyg för avskräckning mot framtida attacker





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Hormuzsundet Sanktioner Kärnvapen Geopolitik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nyhetsöversikt: Försvunnen flicka i Lund, internationella spänningar kring Iran och Hormuzsundet, samt trafikutredningar och kungabesökEn sammanfattning av dagens viktigaste händelser, inklusive polisens sökande efter en försvunnen flicka i Lund, USA:s påståenden om en vapenvila mellan Israel och Libanon, oklara uttalanden från Iran gällande kärnteknik, samt rapporter om en öppen Hormuzsundet som påverkar globala marknader. Dessutom rapporteras trafikolyckor, en bortglömd låda med spindlar i Tyskland, identifiering av en avliden kvinna i Sverige, samt Sveriges statsminister och kungens internationella engagemang.

Read more »

Iran hotar Hormuzsundet igen – Trump svarar med fortsatt blockadIran har återigen uttryckt hot om att stänga det strategiskt viktiga Hormuzsundet som svar på USA:s fortsatta blockad av iranska hamnar. Donald Trump välkomnar Irans utspel men bekräftar samtidigt att USA:s hamnblockad kommer att fortgå tills en "uppgörelse med Iran är 100 procent slutförd". Irans parlamentets talman kritiserar skarpt Trumps uttalanden som lögner och menar att de inte kommer att leda till några framsteg i förhandlingarna. Trump hävdar å sin sida att Kina gläds över att sundet återigen är öppet.

Read more »

Iran hotar att stänga Hormuzsundet igen – Trump varnar för krigIran hotar att återigen stänga Hormuzsundet om USA inte lyfter blockaden mot iranska hamnar. USA:s president Donald Trump varnar för att detta kan leda till ett nytt krig och säger att blockaden kommer att fortsätta tills ett fredsavtal nås.

Read more »

Uppgifter: Iran har stängt Hormuzsundet på nytt – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Trump fördömer Irans blockad av HormuzsundetUSA:s president Donald Trump uttrycker stark kritik mot Iran efter incidenter i Hormuzsundet. Iran har återigen stängt sundet efter att ha attackerat ett fartyg, vilket Trump kallar ett försök till utpressning och hänvisar till dödade amerikaner. Samtidigt rapporterar USA att de stoppat 23 fartyg från att passera.

Read more »

Irans "myggflotta" utmanar makten i HormuzsundetEn hemlig flotta av små, snabba båtar, känd som Irans "myggflotta", utgör ett okänt hot för sjöfarten i Persiska viken och Hormuzsundet. Dessa diskreta farkoster kan avfyra missiler och drönare, vilket gör dem svåra att upptäcka och neutralisera, och fungerar som en sjöburen gerillastyrka för Irans revolutionsgarde.

Read more »