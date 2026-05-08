Iran har kvar större delen av sin robotkapacitet trots bombningar och blockader

CIA-rapporten visar att Iran fortfarande har 75 procent av sina mobila avfyrningsramper och 70 procent av sitt missillager kvar. Trump har upprepade gånger förklarat att Iran är nära kollaps, men CIA bedömer att landet kan motstå blockaden i minst tre till fyra månader innan ekonomiska problem blir mer allvarliga.

Iran har trots omfattande bombningar och blockader kvar större delen av sin robotkapacitet. CIA-rapporten visar att landet fortfarande har cirka 75 procent av sina mobila avfyrningsramper och 70 procent av sitt missillager kvar från tiden före kriget.

Källor som tagit del av rapporten påpekar att regimen även lyckas återställa en betydande del av den förlorade kapaciteten och till och med färdigställa robotar som inte var klara innan. Samtidigt har Donald Trump upprepade gånger förklarat att Iran är nära kollaps, men CIA bedömer att landet kan motstå den amerikanska blockaden i minst tre till fyra månader innan ekonomiska problem blir mer allvarliga.

En källa till tidningen tror att CIA underskattar Irans förmåga att hantera blockaden och att ledarskapet blivit mer beslutsamt och övertygat om att de kan hålla ut längre än USA har tålamod med. Irans ekonomi var redan i spillror innan kriget, men bombningarna och blockaden har inte förvärrat situationen lika mycket som presidenten hävdar. Marinen har beskrivits som en vägg av stål, men Irans motståndskraft är tydligen starkare än vad som tidigare ansetts.

Trump har flera gånger utropat seger, men Irans kapacitet är långt ifrån utslagen. Blockaden sårar inte Iran lika illa som presidenten påstår, och regimen verkar ha en större förmåga att hantera krisen än vad som tidigare bedömts. Den iranska ledningen har blivit mer radikalt och beslutsamt, vilket kan innebära att de kan hålla ut längre än vad USA har tålamod med.

Det är tydligt att Iran fortfarande har en betydande militär och ekonomisk kapacitet kvar, trots de svårigheter som landet står inför





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Robotkapacitet CIA-Rapport Blockad Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Källor: USA och Iran nära en överenskommelse – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Trump hävdar snabba framsteg i kärnvapendebatten med IranEn djupgående analys av de motstridiga uppgifterna kring USA:s och Irans förhandlingar där president Trump lovar ett snabbt avtal medan Teheran hånar påståendena.

Read more »

En CIA-rapport visar att Iran har betydande förmågor kvarTrump säger att Iran har 18 procent av sin robotkapacitet kvar, men en CIA-rapport visar att Iran har 75 procent av sin kapacitet kvar.

Read more »

Iran: ”Inget avtal har ännu nåtts” – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »