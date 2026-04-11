Iran har tappat kontrollen över minor i Hormuzsundet – försvårar röjning och ökar spänningarna

Källor rapporterar att Iran placerat ut minor i Hormuzsundet utan struktur, vilket försvårar röjningsarbetet och förlänger blockeringen av den viktiga oljetransportleden. USA påbörjar minröjning.

Enligt källor har Iran placerat ut minor i Hormuzsundet på ett ostrukturerat sätt, och har därmed tappat kontrollen över deras positioner. Detta anses vara en av huvudorsakerna till att sundet, en kritisk passage för global oljetransport, fortfarande är blockerat. Denna situation försvårar ansträngningarna att återställa sjöfarten och orsakar ökande spänningar i regionen.

Tidigare uttalanden från iranska tjänstemän, inklusive utrikesministern, hade antytt en öppning av sundet inom en snar framtid. Denna tidsram har dock förskjutits, vilket har lett till spekulationer om de tekniska utmaningar och de hinder som Irans bristande förmåga att lokalisera och röja minorna medför.\Flera källor tyder på att mineringen utförts ”på måfå”, utan noggrann planering eller systematisk kartläggning av minornas placering. Dessutom saknar Iran den nödvändiga utrustningen för att effektivt ta bort dessa sjöminor. Hans Liwång, professor vid Institutionen för Försvarssystem på Försvarshögskolan, menar att det inte skett någon systematisk minering, men att det är troligt att Iran utnyttjat tillfället att placera ut ett mindre antal minor. Detta scenario skapar en osäkerhet kring minornas exakta positioner, vilket i sin tur riskerar att försvåra röjningsarbetet och potentiellt leda till en farlig situation för fartygstrafiken. Minorna kan vara ouppankrade och flyta omkring, vilket ytterligare komplicerar situationen. Det är även oklart vilken typ av minor som använts, vilket påverkar hur de aktiveras (kontakt, magnetism, tryck eller ljud) och hur de kan oskadliggöras. Sjöminor kan vara utformade för att endast detonera vid passage av specifika fartygstyper, såsom militära fartyg. Hans Liwång beskriver en sjöminas storlek som jämförbar med en diskmaskin, vilket ger en uppfattning om deras potentiala skada.\USA:s militär har meddelat att man påbörjar arbetet med att röja Hormuzsundet, som en tjänst till länder världen över, inklusive viktiga ekonomier som Kina, Japan och Sydkorea. Processen för minröjning är dock tidskrävande. Hans Liwång förklarar att man ofta prioriterar att röja en smal passage för att möjliggöra trafik, och fortsätter sedan med resten av området. Modern minröjning använder specialiserade fartyg utrustade med sensorer för att identifiera minorna under vattenytan. Undervattensfarkoster används sedan för att oskadliggöra minorna, ofta genom att placera sprängladdningar på dem. Samtidigt rapporteras att fartyg använder alternativa rutter för att undvika potentiella minor. Liwång betonar att för Iran kan målet vara att skapa osäkerhet och rädsla för att passera sundet, oavsett om det faktiskt är minerat. Han påpekar även att tiden det tar att röja minorna främst beror på den totala ytan som ska undersökas, snarare än antalet minor. Hormuzsundet är en vital handelsled, där en fjärdedel av världens skeppade olja transporteras





