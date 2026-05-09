Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi states in a statement that the 'escalated tensions in the Persian Gulf, caused by American forces and their numerous violations of the ceasefire, have strengthened the suspicion of the US's motivation and seriousness'.

Iran har fortfarande inte återkommit med svar på det amerikanska fredsförslaget. Iran s utrikesminister ifrågasätter USA:s motiv. I ett uttalande på lördagen sade Iran s utrikesminister Abbas Araghchi att de ‘ökade spänningarna i Persiska viken som amerikanska styrkor ligger bakom och deras många överträdelser av vapenvilan har förstärkt misstanken om USA:s motiv och seriositet’.

På fredagen anföll ett amerikanskt stridsflyg två iranskflaggade tankfartyg som USA anklagade för att försökt ta sig igenom den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Iran ska i sin tur ha svarat på USA:s attacker





USA och Israel attackerar Iran – världen väntar på fredsavtalDen 28 februari 2026 genomförde USA och Israel attacker mot Iran, vilket ledde till dödandet av ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot Israel. Nu väntar världen på ett fredsavtal mellan USA och Iran, där blockaden av Hormuzsundet är en central fråga. USA:s militär ska ha slåit mot iranska hamnar i Qeshm och Bandar Abbas, medan Iran rapporterar om explosioner i samma område. Luftförsvaret i Teheran är aktiverat. Enligt Irans utrikesdepartement har inget avtal nåtts ännu, men båda sidor närmar sig en överenskommelse.

Iran anklagar USA för allt och USA väntar svar inför nyrintagIran's foreign minister says in a statement on Saturday that increased tensions in the Persian Gulf are caused by US forces and their numerous violations of the weapons convention, which has strengthened the suspicion of the US's motives and seriousness. On Friday, a US military plane attacked two Iranian-flagged oil tankers that the US accused of trying to run the American blockade of Iranian ports. Iran, in turn, claims to have responded to the US attacks.

