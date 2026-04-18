Iran hotar Hormuzsundet igen – Trump svarar med fortsatt blockad

Iran har återigen uttryckt hot om att stänga det strategiskt viktiga Hormuzsundet som svar på USA:s fortsatta blockad av iranska hamnar. Donald Trump välkomnar Irans utspel men bekräftar samtidigt att USA:s hamnblockad kommer att fortgå tills en "uppgörelse med Iran är 100 procent slutförd". Irans parlamentets talman kritiserar skarpt Trumps uttalanden som lögner och menar att de inte kommer att leda till några framsteg i förhandlingarna. Trump hävdar å sin sida att Kina gläds över att sundet återigen är öppet.

Iran har återigen uttalat ett hot om att stänga Hormuzsundet , en vital sjöfartsled, som en direkt reaktion på USA :s fortsatta blockad mot iranska hamnar. Beskedet från Teheran togs emot med en initial positiv reaktion från USA :s president Donald Trump , som dock kort därefter klargjorde att den amerikanska blockaden mot de iranska hamnarna inte skulle upphävas.

Trump betonade att blockaden skulle fortgå "tills vår uppgörelse med Iran är 100 procent slutförd", vilket indikerar en hård linje i den pågående geopolitiska konflikten. Denna retorik understryker den spända relationen mellan länderna och de potentielt destabiliserande effekterna för den globala energisäkerheten. Som ett svar på Trumps utspel gick Irans parlamentets talman, Mohammad Bagher Ghalibaf, till kraftig attack mot den amerikanske presidenten. I en serie inlägg på den sociala medieplattformen X anklagade Ghalibaf Trump för att "framföra sju påståenden inom loppet av en timme och att alla var lögner". Talmannen menade bestämt att Irans motståndare inte vann kriget med dessa lögner och att de inte heller kommer att uppnå något genom dem i de pågående förhandlingarna. Denna retorik från iransk sida signalerar en djup skepsis gentemot amerikanska uttalanden och en ovilja att ge efter för påtryckningar. Situationen vid Hormuzsundet är av kritisk betydelse för den globala oljetransporteringen och varje hot om att stänga sundet har potential att orsaka betydande prisökningar på världsmarknaden. Samtidigt som Iran utfärdar sina hot och USA upprätthåller sin blockad, har Donald Trump tidigt under lördagsmorgonen uttalat sig om Kinas reaktioner på den aktuella situationen. Trump hävdar att Kina är nöjda över att Hormuzsundet återigen är öppet. "President Xi är mycket glad över att Hormuzsundet är öppet och/eller snabbt håller på att öppnas", skrev Trump på X. Han fortsatte med att beskriva det kommande mötet med Kinas president Xi Jinping som "speciellt och, potentiellt, historiskt" och uttryckte förväntan om att "mycket kommer att åstadkommas" under mötet. Denna koppling till Kina kan tolkas som ett försök att signalera en gemensam front mot vissa iranska agendor, eller som en del av en bredare handels- och geopolitisk strategi. Irans utspel skedde under natten mot lördag och Donald Trump har ännu inte kommenterat det direkt, utöver sina uttalanden om Kina. Denna utdragna konflikt kring Hormuzsundet, en av världens viktigaste oljetransitvägar, fortsätter att vara en källa till global oro och osäkerhet. Denna situation belyser vikten av diplomati och stabila internationella relationer för att upprätthålla fred och ekonomisk stabilitet. De ekonomiska konsekvenserna av en potentiell stängning av sundet skulle vara enorma och påverka inte bara energipriser utan även den globala handeln i stort. Den nuvarande retoriken mellan Iran och USA tyder på att en snabb lösning inte är omedelbart nära, vilket ökar risken för ytterligare eskalering och ytterligare försämrade relationer mellan de inblandade parterna





