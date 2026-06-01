Iran har hotat med att avbryta förhandlingarna med USA efter ett samtal mellan Trump och Netanyahu. Orsaken till hotet är Israels upptrappning av attackerna mot Libanon.

Iran hotar med att avbryta förhandlingarna med USA efter Trump s samtal med Netanyahu . Enligt amerikanska tjänstemän hotade Iran under måndagen att avbryta förhandlingarna med USA om att avsluta kriget och öppna Hormuzsundet.

Orsaken som angavs var Israels upptrappning av attackerna mot Libanon. Enligt källor uppgav Trump att Netanyahu trappat upp konflikten med Libanon på ett 'oproportionerligt' sätt de senaste dagarna. Trump ska ha sagt till Netanyahu att han 'gick till angrepp' mot honom och att han 'räddar' honom. En annan källa uppgav att Trump var 'asförbannad' och skrek åt Netanyahu under samtalet.

Enligt en israelisk tjänsteman har Israel planerat att sluta attackera Hizbollah-mål i Beirut, men Netanyahu uppgav senare att Israel skulle fortsätta attackera om Hizbollah inte slutade attackera Israel. Detta har lett till en spänd situation mellan Iran och USA, och det är oklart om förhandlingarna kommer att fortsätta





