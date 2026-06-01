Iran kräver eldupphör i Libanon för USA‑avtal - spänningar eskalerar i regionen

Iran insisterar på ett omedelbart eldupphör i Libanon som förutsättning för förhandlingar med USA, samtidigt som USA anklagas för vapenbrott och fler drönarattacker sker i Mellanöstern. Tyskland, Frankrike och andra länder uttrycker oro för en allt större humanitär kris.

Iran s utrikesdepartement har under en veckovis presskonferens betonat att ett omedelbart eldupphör i Libanon är en förutsättning för alla framtida förhandlingar med USA . Esmaeil Bag haei, talesperson för utrikesdepartementet, upprepade att utan ett stopp för vapenvåldet i den libanesiska gränszonen ingen hållbar överenskommelse kan nås.

Samtidigt anklagar Iran USA för att bryta mot den pågående vapenvilan efter att amerikanska styrkor genomförde en raketattack mot en hamnanläggning i södra Libanon, vilket ledde till en kortvarig militär upptrappning på måndagsmorgonen. Baghaei varnade att Iran är berett att vidta alla nödvändiga åtgärder för att försvara sin nationella säkerhet och att minst tjugo amerikanska militäranläggningar i regionen har skadats, enligt satellitbilder analyserade av BBC. Tre av de åtta avancerade robotförsvarssystemen Thaad har också drabbats av skador.

I USA har Vita huset hållit tyst om omfattningen av skadorna på de amerikanska baserna i Mellanöstern, samtidigt som en begäran har gjorts till satellitföretaget Planet Labs om att begränsa tillgången till bilder från konfliktområdet. President Donald Trump har på sin plattform Truth Social påstått att Iran är villigt att sluta ett avtal med USA och att ett sådant avtal skulle gynna både Washington och dess allierade.

Enligt flera källor till The New York Times har Trump dock skärpt sina villkor och återvänt förslaget till Teheran för ytterligare förhandlingar. Den amerikanska militären har under helgen utfört flera drönarattacker mot iransk infrastruktur, medan Kuwait har utsatts för drönar- och robotattacker i tidig måndagsmorgon, något USA beskriver som självförsvar för att skydda sina intressen i regionen. Den situation som utvecklas i Libanon har även dragit in andra internationella aktörer.

Tysklands utrikesminister Johann Wadephul uttryckte allvarlig oro över Israels framryckningar i södra Libanon och uppmanade till omedelbart eldupphör för att förhindra en ny våg av internflyktingar. Samtidigt rapporterade Iran International om att Irans president Masoud Pezeshkian skulle ha lämnat in sin avskedsansökan efter att ha känt sig fängslad i den pågående konflikten, med anklagelser om att revolutionsgarden utövar ökat inflytande i ett politiskt vakuum.

På den humanitära fronten rapporterade Reuters om en israelisk flygattack mot ett kafé i Gaza som resulterade i två döda och tolv skadade, medan hälsodepartementet i Gaza uppger att omkring 900 palestinier har förlorat livet sedan vapenvilan trädde i kraft. Samtidigt har Frankrikes utrikesminister Jean‑Noël Barrot krävt ett FN‑möte för att diskutera Israels militära framryckningar i Libanon, och betonat att inga handlingar kan rättfärdiga den fortsatta ockupationen trots rätten till självförsvar





