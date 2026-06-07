Iran missilattack mot Israel i vedergällning för Libanon-angrepp

Iran avfyrade missiler mot Israel under söndagskvällen som en direktRespons till israeliska luftangrepp i Libanon. IDF sköt ner alla missiler och Iran hotar med ytterligare attack. USA:s president Trump uppmanar båda parter att undvika vidare eskalation.

Iran avfyrade missiler mot Israel under söndagskvällen i en attack som beskrivs som en direkt vedergällning för israeliska luftangrepp i Libanon tidigare samma dag. Israels försvarsmakt, IDF , bekräftade att flera missilar identifierades och att alla nedsköts av israeliskt luftförsvar.

Attacken följde på tidigare eskalation där israeliska flyg angrep mål i Beirut, vilket resulterade i två dödade och cirka 20 skadade. Iran hotade med ytterligare bredare angrepp om Israel fortsätter sina attacker. USA:s president Donald Trump ingripet och uppmanade båda länder att avbryta vedergällningscykeln och återvända till förhandlingar, och sa att han planerade att kontakta Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och råda honom att inte svara





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