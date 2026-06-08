Iran och Israel i ny våg av konfrontation - explosioner hörs över Iran

Explosioner rapporteras i Iran samtidigt som robotattacker och flyglarm skakar Mellanöstern. Israels militär lovar vedergällning, medan USA försöker medla i en allt mer spänd situation.

Statlig iransk tv rapporterar explosioner på flera platser runt om i landet under måndagen. Samtidigt hördes flyglarm i Saudiarabien under morgonen, men myndigheterna meddelade snart att faran för robotattacker var över utan att ge ytterligare detaljer.

Dessa händelser följer på Irans robotangrepp mot Israel under söndagen, de första sedan vapenvilan mellan länderna trädde i kraft den 8 april. Den israeliska militären bekräftade att Iran avfyrat missiler mot israeliskt territorium, och enligt BBC har Irans revolutionsgarde uttalat att detta inte är ett engångsanfall utan början på en hel vecka av oavbrutna angrepp. I ett uttalande varnade den iranska parlamentarikern Ebrahim Rezaei för ett smärtsamt svar på Israels attacker mot Hizbollah-mål i Libanon.

Israels militärchef Eyal Zamir lovade att militären skulle attackera Iran så snart order gavs. Han sade enligt ett uttalande: Den israeliska militären kommer attackera fienden med kraft så snart grönt ljus ges. Från USA sade president Donald Trump till Fox News att man kommit mycket nära ett avtal om eldupphör med Iran, som skulle kunna undertecknas under måndag, tisdag eller onsdag.

Trump sade till Axios att han skulle ringa Israels premiärminister Netanyahu och att han inte ville att avtalet skulle äventyras av det som nu händer. Israels militär uppgav att flyglarm ljuder i flera regioner, och senare meddelades att en andra våg av missiler avfyrats mot Israel och att luftvärnet försökte stoppa attackerna. I ett utspel från säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir löd budskapet: Teheran måste brinna i natt.

Den israeliska militären har även upptäckt ett nätverk av tunnlar i berget under den medeltida korsfararborgen Beaufort i Libanon, som nyligen erövrats. Tunnlarna uppges ha använts av den terrorstämplade gruppen Hizbollah och planerats samt finansierats med hjälp av Iran. Flera enheter från armén och underrättelsetjänsten arbetar nu för att säkra tunnelsystemet och befästa kontrollen över området, som beskrivs som en terrorhubb.

Efter Israels anfall mot Hizbollah-fästen i södra Beirut utlovade den iranska parlamentarikern Ibrahim Rezaei ett omgående svar från Teheran på X: Vi kommer att leverera ett beslutsamt och smärtsamt svar på zionistregimens attack mot al-Dahiya. Enligt nyhetsbyrån Reuters dödades två personer och elva skadades vid Israels attack mot mål i södra Beirut på söndagseftermiddagen. Den israeliska militären uppgav att attacken riktades mot terroristers sambandscentraler som svar på Hizbollahs angrepp mot mål i Israel.

Skjutningar har också rapporterats på minst tre platser i centrala Israel, enligt Haaretz. Minst fem personer uppges ha skadats. Bland annat avlossades skott på en bensinstation i Kokhav Ya'ir, nordost om Tel Aviv nära Israels säkerhetsbarriär mot ockuperade Västbanken. En misstänkt har neutraliserats och polisen söker efter ytterligare en gärningsman.

I bosättningen Tzur Yitzhak, dit skytten tros ha flytt, har militären beordrat invånarna att stanna inomhus. Även i Tzur Natan har en varning för terroristinfiltration aktiverats. Säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir kräver dödsstraff för gärningspersonerna. USA:s regionala militärkommando Centcom meddelade på X att amerikanska styrkor skjutit ned två iranska drönare tidigare under lördagen.

Under natten till lördagen uppgav USA att man skjutit ned drönare på väg mot Hormuzsundet och attackerat iranska radaranläggningar. Iransk militär svarade med robotangrepp mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Två israeliska soldater har dödats i strid i två separata händelser i södra Libanon, enligt ett uttalande från Israels militär. Den pågående konflikten mellan Iran och Israel fortsätter att eskalera, med ömsesidiga angrepp och hot om ytterligare våld.

Det internationella samfundet följer utvecklingen med oro, och USA:s försök att medla i en vapenvila har komplicerats av den senaste tidens händelser





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