Iran och USA i diplomatisk dragkamp - avtalssamtal ger blandade budskap

Medan USA:s president Donald Trump hävdar att ett avtal med Iran är nära förestående, nekar Iran till att ha godkänt något. Samtidigt påverkar oron världsekonomin och en framstående Hamasledare har släppts.

Den diplomatiska dragkampen mellan USA och Iran fortsätter med motstridiga signaler. USA :s president Donald Trump har vid flera tillfällen hävdat att ett samförståndsavtal är nära förestående, medan Iran förnekar att något slutgiltigt beslut fattats.

Trump uppgav nyligen att avtalet skulle kunna undertecknas inom ett par dagar, kanske under helgen, vid ett möte i Europa med vicepresident J.D. Vance närvarande. Han hävdade att överenskommelsen har godkänts av USA, Israel, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Turkiet, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Egypten och andra, men nämnde inte Iran som en av parterna. Detta har skapat förvirring om avtalets status.

Iranska myndigheter har dock dementerat dessa uppgifter. Esmaeil Baghaei, talesperson för Irans utrikesdepartement, sade till nyhetsbyrån Irna att Iran inte har tagit något slutgiltigt beslut om ett samförståndsavtal och att landet inte kommer att kompromissa med sina röda linjer. Även den iranska nyhetsbyrån Fars rapporterade, med hänvisning till källor med insyn i förhandlingarna, att Iran inte har godkänt några detaljer i något utkast till avtal med USA.

Samtidigt uppgav andra iranska medier att ett avtal närmar sig och att det är mycket sannolikt att Iran accepterar utkastet, men att inget slutgiltigt besked har lämnats. Konflikten mellan länderna har inte bara diplomatiska utan också ekonomiska konsekvenser. Priset på Brentolja föll till strax under 90 dollar per fat efter Trumps besked om att han blåser av planerade attacker mot Iran. Oljepriset har inte varit så lågt sedan i mars.

Världsbanken varnar i en ny prognos för att kriget mellan Iran och USA kan bli den värsta smällen mot världsekonomin sedan covidpandemin, med en global tillväxt som förväntas uppgå till endast 2,5 procent, den långsammaste takten sedan pandemin. Orsaken är stigande priser på olja, gas, konstgödsel och industriella kemikalier på grund av blockaden av Hormuzsundet.

I en separat händelse har en framstående Hamasledare på ockuperade Västbanken släppts av israeliska myndigheter efter att ha suttit i administrativt förvar i två år. 71-årige Hassan Yousef, en av grundarna av Hamas på 1980-talet, släpptes i närheten av Hebron och fördes därefter till sjukhus, enligt hans son Owais Yousef. Yousef frihetsberövades i oktober 2023 kort efter Hamas attack mot Israel och har tidigare suttit fängslad flera gånger.

EU:s utrikeschef Kaja Kallas har träffat Irans utrikesminister Abbas Aragchi för att diskutera eskaleringen av striderna. Kallas betonade vikten av diplomati och varnade för att ett fullskaligt krig skulle bli enormt kostsamt för regionen. Samtidigt uppger USA:s centralkommando att man angripit ytterligare ett fartyg i Hormuzsundet, tankfartyget m/t Jalveer under Guinea-Bissaus flagg, men det är oklart om några skadats.

Trump har också hävdat att USA inom kort kommer att inta den iranska oljeön Kharg och andra strategiska platser inom oljeinfrastrukturen för att ta total kontroll över Irans olje- och gasmarknader, liknande situationen i Venezuela. Samtidigt pågår samtal med Iran, vilket anonyma diplomater bekräftat. Situationen förblir spänd med motstridiga budskap från båda sidor. Den globala oron över en eskalering till fullskaligt krig påverkar marknader och diplomati, medan medlare från olika länder försöker få parterna till förhandlingsbordet.

Det återstår att se om de motstridiga budskapen leder till ett faktiskt avtal eller ökad spänning





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