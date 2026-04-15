Iran och USA i kärnvapenförhandlingar: Förslag om anrikningsförbud väcker hopp och oro

Med hänvisning till insatta källor rapporterar medier att USA kräver ett 20-årigt förbud mot anrikning av uran i Iran, medan Iran föreslår fem år. Förhandlingarna omfattar även andra viktiga frågor som Hormuzsundet och Irans stöd till proxygrupper. Vita huset betonar att inget är officiellt än, men ser positivt på möjligheten till ett avtal.

Insatta källor uppges ha läckt information som indikerar att USA driver på för ett 20-årigt förbud mot anrikning av uran inom Iran , ett förslag som om det accepteras skulle vara en betydande seger för Washingtons strävan att förhindra Iran från att utveckla kärnvapen . Iran s svar på detta krav har dock varit att föreslå en femårsperiod för ett sådant förbud. Detta bud från Iran ligger i linje med deras tidigare ställning under de misslyckade förhandlingar na som ägde rum i Genève i februari.

Denna skillnad i åsikter understryker komplexiteten i de pågående samtalen och den djupa misstro som präglar relationen mellan länderna. Senator JD Vance kommenterade situationen med orden: Iranierna har valt att inte gå med på våra villkor. Jag tror att det är sämre nyheter för Iran än för USA. Hans uttalande belyser den strategiska dimensionen av förhandlingarna, där båda parter försöker maximera sina fördelar och minimera sina risker.

Enligt rapporter i New York Times kräver USA att allt anrikat uran förs ut ur landet. Syftet med detta krav är att säkerställa att Iran aldrig får tillgång till det material som krävs för att framställa kärnvapen. Iran har å sin sida insisterat på att behålla en del av sitt anrikade uran, med ett förslag om att spä ut det till en lägre anrikningsgrad som inte skulle vara vapenklassad. Denna punkt är en av de mest känsliga och svårlösta frågorna i förhandlingarna.

Utöver uranfrågan kretsar de pågående samtalen även kring en rad andra kritiska områden. Ett av dessa är säkerheten i Hormuzsundet, en strategiskt viktig vattenväg för internationell sjöfart och oljetransporter. Irans stöd till olika proxygrupper, såsom Hizbollah i Libanon och Hamas i Palestina, är en annan central fråga som USA och dess allierade ser med stor oro på. Dessutom diskuteras möjligheten till ekonomisk ersättning för tidigare bombningar, vilket är en känslig fråga med djupa historiska rötter.

Trots dessa komplexa frågor beskriver New York Times källor uranet som den absolut avgörande punkten i förhandlingarna. Att länderna ens förhandlar om hur länge ett anrikningsförbud ska gälla, och att det finns en dialog kring detta, beskrivs av tidningen som en möjlig öppning för att ett avtal trots allt kan nås. Denna detalj pekar på att även om avstånden är stora, så finns det utrymme för kompromisser och framsteg.

Presssekreteraren för Vita huset, Karoline Leavitt, ville på onsdagen inte bekräfta några detaljer kring förhandlingarna. Hennes uttalande: Inget är officiellt förrän ni hör det från oss i Vita huset, understryker den försiktighet som omgärdar dessa känsliga diplomatiska processer. Samtidigt gav hon en positiv signal om framsteg: Men vi ser positivt på möjligheten till ett avtal. Detta tyder på att det finns en viss optimism bakom kulisserna, trots de offentliga reservationerna.

Möjligheten att nå ett avtal ses som en positiv utveckling för den globala säkerheten och stabiliteten i Mellanöstern. Förhandlingarna fortsätter dock under strikt sekretess, och världen väntar med spänning på om diplomatin kan övervinna de djupa meningsskiljaktigheterna och leda till en fredligare lösning.





