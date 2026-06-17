Iran och USA sägs ha undertecknat avtal för fred och öppning av Hormuzsundet

Enligt iranska källor har ett samförståndsavtal (MOU) undertecknats mellan Iran och USA för att avsluta konflikten, öppna Hormuzsundet och upphäva sanktioner. Avtalet innefattar också villkor för fred i Libanon, men Trump poängterar att det inte är slutgiltigt och att han kan återgå till militära angrepp om han inte är nöjd.

Iran och USA har enligt Iran undertecknat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MOU) som syftar till att avsluta det pågående kriget mellan länderna och öppna Hormuzsundet för sjöfarten.

Avtalet, som enligt planen skulle ha undertecknats i Schweiz, redan har trätt i kraft enligt källor, och Iran hävdar att det undertecknats av Donald Trump själv. Det iranska utrikesdepartementet bekräftar officiellt att avtalet är undertecknat. En av faktorerna till den skynda på sig var ett gemensamt beslut att öppna Hormuzsundet, enligt en diplomat från ett medlarland. Ytterligare press sattes på Vita Huset att offentliggöra avtalet, men Iran ville vänta tills det var undertecknat.

Avtalet innehåller flera punkter, inklusive att sjöfarten i Hormuzsundet ska återgå till en nivå som är proportionerlig med trafiken före kriget. USA:s tidigare mål att förstöra Irans ballistiska rakettprogram har ändrats, och enligt Trump ska Iran få behålla sina vapen jämfört med andra arabiska länder som Saudiarabien och Qatar. USA har enligt Iran åtagit sig att lyfta alla sanktioner mot landet, men en tidsplan för detta är ännu inte avgjord.

Vid G7-mötet i Frankrike sade Trump att Israels premiärminister Netanyahu behöver ha en mjukare ton i konflikten med Hizbollah i Libanon, eftersom avtalet inkluderar ett upphörande av fiendligheter på alla fronter, inklusive Libanon. Netanyahu svarar att Israel inte är bundet av avtalet. Trots avtalet fortsätter attacker; en Hizbollah-drönare exploderade i södra Libanon och skada fyra IDF-soldater.

En del av avtalet var en påstående förklaring om att USA skulle bidra med 300 miljarder dollar till en fond för Irans återuppbyggnad, men Trump förnekade detta starkt och sa att USA inte kommer att investera några pengar. Under en frågestund svarade Trump att avtalet inte är slutgiltigt utan en avsiktsförklaring, och att han kan återgå till militära åtgärder om han inte gillar det.

Kanadas premiärminister Mark Carney beskrev avtalet som en "game changer" som överstiger förväntningarna, men också som något som ställer upp många villkor som måste uppfyllas. Slutligen passerade tre iranska oljetankarar genom Persiska viken genom ett område som tidigare blockerats av den amerikanska flottan, enligt maritima underrättelseföretaget Tankertrackers





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