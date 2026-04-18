Iran öppnar Hormuzsundet igen, men hotar med ny stängning

Efter en kortvarig stängning av det strategiskt viktiga Hormuzsundet, har Iran återigen öppnat för sjöfart. Beskedet kommer efter att en vapenvila trätt i kraft mellan Libanon och Israel, vilket Iran tillfälligt sett som en positiv utveckling. USA:s fortsatta blockad av iranska hamnar är dock en källa till fortsatt spänning, och Iran har uttryckt sitt missnöje och hotat med att återigen stänga sundet om inte blockaden hävs. Detta eskalerande diplomatiska spel har betydande konsekvenser för den globala ekonomin och bränslepriserna.

Irans militära talesperson har uttalat att Hormuzsundet ska "återgå till sitt tidigare tillstånd", en kommentar som tydligt signalerar att landets nuvarande agerande styrs av huruvida USA väljer att häva sin pågående blockad av iranska hamnar. Enligt iranska statliga medier, rapporterat av Sky News, krävs det nu specifikt godkännande från Iran för att fartyg ska tillåtas passera genom detta strategiskt vitala sund.

Denna utveckling markerar en ny vändning i den komplexa geopolitiska situationen kring Persiska viken, där sjöfarten är avgörande för världshandeln och energiförsörjningen. Iran beslutade att stänga Hormuzsundet för trafik kort tid efter den militära attacken mot landet den 28 februari. Denna drastiska åtgärd fick omedelbara och kännbara globala ekonomiska konsekvenser, särskilt genom att den bidrog till en markant ökning av bränslepriserna världen över. Många nationer, beroende av oljetransporter genom sundet, upplevde betydande störningar i sina energiförsörjningskedjor. Fredagen kom dock med ett positivt besked: Iran öppnade Hormuzsundet igen, en åtgärd som sammanföll med att en vapenvila trädde i kraft mellan Libanon och Israel. Denna vapenvila sågs initialt av vissa som en möjlighet till avspänning i regionen. USA:s president Donald Trump kommenterade situationen och hävdade att Iran hade gått med på att "aldrig" stänga sundet igen, en försäkran som dock nu tycks ifrågasättas. Under lördagsmorgonen observerades en märkbar ökning av sjöfartstrafiken genom Hormuzsundet. För första gången sedan den militära konflikten bröt ut kunde fartyg passera i en betydligt större omfattning, vilket indikerade en återgång till mer normala handelsflöden. Samtidigt kvarstår den amerikanska blockaden mot alla iranska hamnar, en åtgärd som USA:s president Donald Trump har förklarat kommer att bibehållas tills ett slutgiltigt avtal mellan Iran och USA är undertecknat. Iran ser dock synnerligen negativt på denna blockad och har tidigt under lördagen framfört tydliga hot om att återigen stänga Hormuzsundet om inte blockaden hävs omedelbart. Detta skapar en fortsatt osäkerhet kring framtiden för sjöfarten i regionen och riskerar ytterligare destabilisering av de globala energimarknaderna. Denna diplomatiska dragkamp, där ekonomiska sanktioner och strategiska passager är centrala, belyser vikten av Hormuzsundet som en global handelspulsåder och ett område präglat av konstant geopolitisk laddning. Utvecklingen följs noga av internationella aktörer som befarar nya prisökningar på olja och ytterligare störningar i världsekonomin om spänningarna eskalerar





Hormuzsundet öppet efter vapenvila: Irans utrikesminister meddelar att Hormuzsundet är öppet för all kommersiell trafik under en tio dagar lång vapenvila mellan Israel och Libanon. Tre iranska oljetankfartyg har redan passerat sundet.

Börsen slutade kraftigt upp efter Hormuzbesked: Stockholmsbörsen lyfter kraftigt efter nya besked från Iran kring trafiken i Hormuzsundet.

Krig och diplomati kring Hormuzsundet efter Khameneis död: USA och Israel har attackerat Iran och dödat ayatolla Khamenei, vilket lett till iranska motattacker och luftangrepp mot närliggande länder. Samtidigt råder förvirring kring trafiken i Hormuzsundet där Iran först meddelat öppet för kommersiell sjötrafik men sedan antytt stängning om USA:s blockad fortsätter. Samtal mellan USA och Iran, ledda av J D Vance och Mohammad Bagher Ghalibaf, har pågått utan genombrott.

Uppgifter: Iran har stängt Hormuzsundet på nytt

