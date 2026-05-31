Iran: President Pezeshkian ska ha lämnat in avskedsansökan - men nekas av myndigheter | Trafikkaos i Stockholm och flera allvarliga händelser

Irans president Masoud Pezeshkian har enligt källor lämnat in en avskedsansökan till ayatollah, vilket nekas av regeringen. Samtidigt drabbas Stockholm av omfattande tunnelbaneproblem och polisen utreder flera allvarliga brott runtom i landet. Även Ebola-oro i Brasilien och en dödlig brand i Hjo.

Enligt källuppgifter till nyhetsbyrån Iran International har Iran s president Masoud Pezeshkian lämnat in sin avskedsansökan till ayatollah. Han anges vara kritisk mot att hans regering uteslutits från viktiga beslutsprocesser och att hårdnade fraktioner inom revolutionsgardet tagit kontroll över statsapparaten.

Det är oklart om ayatollaha Mojtaba Khamenei kommer att godkänna ansökan eller inte. En biträdande kommunikationschef i regeringskansliet har förnekat dessa uppgifter på plattformen X och kallat dem för falska, enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu Agency. Chefen skrev att Pezeshkian aldrig skulle backa från att tjäna det iranska folket. Ytterligare händelser från söndagen inkluderar en allvarlig våldsbrottshändelse i Ytterby utanför Kungälv där en person är frihetsberövad.

Polisen har inte kunnat ge mer information än att händelsen är över. Lokaltrafiken i Stockholm har drabbats av omfattande problem de senaste dagarna och verkställande direktör för Storstockholms Lokaltrafik (SL) har varnat för fortsatta störningar på måndagsmorgonen. Den röda tunnelbanelinjen lider av fel i signalsystemet vilket orsakat förseningar och totalstopp, och experter har till och med flugits in från Tyskland för att åtgärda problemet.

Samtidigt har så kallade solkurvor på rälsen och ett växelfel ställt till det på den gröna linjen. I båda fall saknas prognos för när trafiken kan normaliseras och SL uppmanar resenärer att vara i god tid, följa den senaste trafikinformationen och överväga alternativa resvägar. En polisinsats har pågått i Skultuna utanför Västerås där polisen utreder ett grovt brott kopplat till en händelse under helgen. Enligt polisen är det ett allvarligt brott som de fortfarande håller på att utreda.

I Brasilien har två personer isolerats efter att ha uppvisat symtom på Ebola. Enligt brasilianska myndigheter har personerna nyligen anlänt från afrikanska länder och en 37-årig man har resat i Demokratiska republiken Kongo där ett utbrott av viruset pågår. Myndigheterna har ännu inte bekräftat smitta, men fallen väcker oro för spridning utanför Afrika. En man har förts med ambulans till sjukhus efter att ha blivit skadad med ett vasst föremål i en park i Skanstull i södra Stockholm.

Händelsen rubriceras som försök till mord och ingen är för närvarande frihetsberövad. I Göteborg bröt stort bråk mellan två familjer på en parkeringsplats i Frölunda vilket ledde till skadegörelse med repade bilar. Mellan 15 till 20 personer var inblandade, en person fick sjukvård och en anmälan om skadegörelse är upprättad men ingen är misstänkt. En person har omkommit i en villabrand i Hjo där polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand.

Tre personbilar och en lastbil har kolliderat i Norra länken i Stockholm vilket orsakat långa köer. Två körfält är avstängda i riktning Uppsala för trafik från Essingeleden och det finns ingen prognos för när de kan öppnas igen. Trafikanter uppmanas att ta andra vägar





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Pezeshkian Ayatollah Tunnelbana SL Trafikstörningar Polisutredning Ebola Våldsbrott Brand Kollision

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elva dödade i israeliska attacker mot Libanon - Trump kräver mer från IranUSA och Iran nära att nå avtal om vapenvilan - Trump kräver mer från Iran

Read more »

USA:s president skärper kraven för överenskommelse med IranUSA:s president Donald Trump har skärpt sina villkor för en möjlig överenskommelse med Iran och skickat tillbaka förslaget till motparten. De tuffare kraven kan ses som ett försök att snabba på förhandlingarna och sätta press på Iran.

Read more »

Källor: Trump skärper kraven på Iran – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Iransk misstro: Allt som sägs är spekulationerUSA:s president Donald Trump uppges ha skärpt villkoren för en överenskommelse med Iran. Iran säger sig inte lita på USA och kallar utspelen 'spekulationer”. Uppgifter kom på söndagen om att president Masoud Pezeshkian har lämnat in sin avskedsansökan.

Read more »