Iran riktar in sig på beväpnade kurdiska grupper i Irak

Iran har riktat in sig på högkvarter till beväpnade kurdiska grupper i Irak, enligt den statliga iranska nyhetsbyrån Irna. Iran anklagar dessa grupper för att arbeta för västerländska eller israeliska intressen och klassar dem som terrororganisationer.

Irans revolutionsgarde har riktat in sig på högkvarter till beväpnade kurdiska grupper i Irak , enligt den statliga iranska nyhetsbyrån Irna. Iran anklagar dessa grupper för att arbeta för västerländska eller israeliska intressen och klassar dem som terrororganisationer.

Sedan Irankriget inleddes, och trots den vapenvila som tillkännagavs i april, har Iran återkommande attackerat grupperna. Statlig iransk tv uppger att explosioner hörs runt om i landet. I Saudiarabien hördes flyglarm under måndagsmorgonen, men kort därefter uppgav landet att faran för robotar var över utan att ge några ytterligare detaljer. Israels militärchef Eyal Zamir lovar att militären kommer att attackera Iran när den får order om det.

Det är de första attackerna från Iran mot Israel sedan vapenvilan mellan länderna började gälla den 8 april. Från USA säger president Donald Trump till Fox News att man kommit väldigt nära ett avtal om eldupphör med Iran, något som skulle kunnat undertecknas på måndag, tisdag eller onsdag. Presidenten säger till Axios att han ska ringa Israels president Netanyahu. Han vill inte att avtalet ska äventyras av det som nu händer.

Israels militär uppger att Iran har avfyrat missiler mot israeliskt territorium. Enligt BBC har Irans revolutionsgarde gjort ett uttalande om att det inte är något engångsanfall utan början på en hel vecka av oavbrutna angrepp. På X skriver israelisk militär att flyglarm ljuder i flera regioner. I ytterligare ett inlägg uppger Israel att en andra våg av missiler har avfyrats mot Israel, och att luftvärn försöker stoppa attackerna.

Tidigare på söndagen lovade den iranska parlamentarikern Ebrahim Rezaei att Israel skulle få känna på ett smärtsamt svar för sina attacker mot Hizbollah-mål i Libanon. På söndagens kväll rapporterar israeliska Haaretz om ett utspel från säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. Hans budskap: Teheran måste brinna i natt. Den israeliska militären har hittat ett nätverk av tunnlar i berget under den medeltida korsfararborgen Beaufort som nyligen erövrades i Libanon.

Tunnlarna har enligt ett uttalande från militären använts av terrorstämplade Hizbollah. De har planerats och finansierats med hjälp av Iran, enligt Israel. Flera enheter från armén och den militära underrättelsetjänsten arbetar nu för att säkra tunnelsystemet och befästa kontrollen över området. Platsen beskrivs som en terrorhubb.

Efter Israels anfall mot Hizbollah-fästen i södra Beirut utlovar den iranska parlamentarikern Ibrahim Rezaei ett omgående svar från Teheran. Vi kommer att leverera ett beslutsamt och smärtsamt svar på zionistregimens attack mot al-Dahiya (förorten i södra Beirut), skriver Rezaei på X, rapporterar. Två personer dödades och elva skadades efter att Israel attackerat mål i den libanesiska huvudstaden Beiruts södra förorter på söndagseftermiddagen. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till uppgifter från statlig libanesisk media.

Den israeliska militären uppger i ett uttalande att det är mål kopplade till Iranstödda Hizbollah i området al-Dahiya som attackerats. citerar ett gemensamt uttalande från försvarsminister Israel Katz och premiärminister Benjamin Netanyahu, att anfallet var riktat mot terroristers sambandscentraler, och som svar på de angrepp som Hizbollah utfört mot mål i Israel. Skjutning på bensinstation i Kokhav Ya'ir. Foto Jack Guez/ AFP Skjutningar har rapporterats på minst tre platser i centrala Israel, rapporterar Haaretz. Minst fem personer uppges vara skadade.

Bland annat ska skott ha avlossats på en bensinstation i Kokhav Ya'ir, nordost om Tel Aviv nära Israels säkerhetsbarriär som utgör gränsen till ockuperade Västbanken. En misstänkt har neutraliserats och polisen letar efter ytterligare en, skriver The Times of Israel. I bosättningen Tzur Yitzhak, dit den eftersökta skytten tros ha flytt, har militären beordrat invånarna att stanna inomhus. Även i närbelägna Tzur Natan har en varning för terroristinfiltration aktiverats.

Landets ultrakonservative säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir kräver dödsstraff för gärningspersonerna. Amerikanska styrkor har skjutit ned två iranska drönare, uppger USA:s regionala militärkommando Centcom på X. Händelsen skedde enligt Centcom tidigare under lördagen. Under natten till lördagen uppgav USA att landet skjutit ned drönare på väg mot Hormuzsundet och attackerat iranska radaranläggningar





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