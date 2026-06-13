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Iran säger nej till rapporter om snabba förhandlingar med USA

Politik News

Iran säger nej till rapporter om snabba förhandlingar med USA
IranUSAFörhandlingar
📆2026-06-13 15:26:00
📰dagensnyheter
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Iran säger nej till rapporter om snabba förhandlingar med USA, men säger att det inte är omöjligt att ett avtal kan undertecknas inom de kommande dagarna. USA och Iran är närmare ett fredsavtal än någonsin tidigare, enligt Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif.

Iran säger nej till rapporter om snabba förhandlingar med USA , Iran s utrikesdepartement säger att inga resor till Pakistan eller Geneve är planerade under de senaste dagarna.

Trots detta har Iran och USA närmare sagt sig att ett avtal kan undertecknas inom några dagar. Pakistan har sagt att ett avtal kan väntas skrivas under inom 24 timmar. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att det inte är omöjligt att ett avtal kan undertecknas inom de kommande dagarna, men att det är USA som är tveksamt till avtalet. Iran vill inte gå in på när avtalet ska undertecknas på grund av den andra sidans tvekan.

USA och Iran är närmare ett fredsavtal än någonsin tidigare, enligt Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif. USA och Iran har sagt att de är nära ett avtal, men att det fortfarande finns många frågor som måste diskuteras. Enligt USA:s president Donald Trump är det högprioriterat att ta Irans anrikade uran, och USA har sagt att Iran inte ska tillåtas att ha höganrikat uran

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Iran USA Förhandlingar Fredsavtal Pakistan

 

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