Iran samtycker till kärninspessioner och öppnar för trafik i Hormuzsundet efter överenskommelse med USA

Steve Witkoff, USA:s sändebud, har sagt att Iran går med på inspektioner av kärnanläggningar. Samtidigt har Iran meddelat att Persiska golfmyndigheten ska öppna för fartygstrafik i Hormuzsundet utan avgifter under 60 dagar. USA förväntar sig vapenvila, men iransk ledare uttrycker oenighet om avtalet. Vicepresident JD Vance framhäver att sanktioner kan hävas utan kongress och att Iran inte får fördelar före beteendeförändring. Saudi och franska fartyg har börjat passera sundet, men fullständig normalisering kan ta lång tid. Israel expanderar säkerhetszon i Libanon trots överenskommelse. Republikaner kritiska, och hot om militär aktion om Iran bryter.

USA :s sändebud till Mellanöstern, Steve Witkoff , har enligt källor sagt till amerikanska kongressledamöter i ett privat möte att Iran har gått med på att tillåta inspektioner av sina kärnanläggningar.

Under torsdagskvällen svensk tid meddelade Irans nationala säkerhetsråd att den Persiska golfmyndigheten kommer att vidta åtgärder för att öppna för fartygstrafik i Hormuzsundet, och att landet inte kommer att ta några avgifter under en 60-dagarsperiod som följer samförståndsavtalet med USA. President Donald Trump skrev på Truth Social att USA förväntar sig en fullständig vapenvila i regionen, inklusive i Libanon.

Irans högste ledare, ayatollah Mojtaba Khamenei, uttryckte i ett uttalande att han hade en annan uppfattning om avtalet än andra höga iranska tjänstemän, men gav sitt tillstånd efter övertalning från presidenten och andra som ansvarade för att skydda nationens rättigheter. USA:s vicepresident JD Vance förkade att administrationen inom kort kommer att underrätta kongressen om avtalet och att de tillfälligt kan häva sanktioner mot Iran utan kongressens godkännande.

Han framhöll också att Iran inte kommer få några fördelar före beteendeförändringar och att inga amerikanska medel har betalats ut. Vance uppgav också att 12,5 miljoner fat olja har passerat Hormuzsundet sedan avtalet undertecknades. Experter förutser att trafiken återgår till 50 procent av kapaciteten inom en månad, men en fullständig normalisering kan ta veckor eller månader på grund av fastlåsta fartyg, behov av besättningsbyten, eventuell minering och infrastrukturella frågor.

Försvarsminister Pete Hegseth och president Trump har hotat med återupptagning av militär aktivitet eller anfall om Iran bryter mot avtalet. Inrikespolitisk kritik har väckts från republikanska senatorer som Bill Cassidy och Ted Cruz, som anser att avtalet är ett stort utrikespolitiskt misstag och att ekonomiska lättnader till Iran är farligt.

I södra Libanon har den israeliska armén publicerat en ny karta med en utvidgad säkerhetszone som sträcker sig ungefär en mil in på libanesisk mark, och meddelar att de kommer att fortsätta att motverka hot även bortom zonen, vilket kan påverka Libanon som en del av överenskommelsen. De första fartyg, inklusive saudiska och ett franskt tankfartyg, har börjat passera sundet efter försenad öppning. En fullständig öppning skulle underlätta ökad oljeexport från Saudiarabien, Förenade arabemiraten och Irak.

Iran stängde sundet efter USA:s och Israels attacker i slutet av februari, och USA har blockerat iranska hamnar som svar





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