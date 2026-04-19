Iran stänger Hormuzsundet igen – FN-soldat död i Libanon

Iran har återigen stängt Hormuzsundet för sjöfartstrafik, vilket leder till fortsatta spänningar med USA. Samtidigt har en fransk FN-soldat dödats i en attack i södra Libanon, där anklagelser riktas mot Hizbollah. USA har blockerat iranska fartyg, medan Iran hotar med ytterligare åtgärder. Situationen präglas av eskalerande militära hot och diplomatiska utmaningar i regionen.

Samtalen mellan USA och Iran fortskrider men betydande oenigheter kvarstår, enligt Irans parlamentets talman Mohammad Bagher Ghalibaf. Han menar att Donald Trumps försök att åstadkomma regimskifte och försvaga Irans offensiva förmåga, inklusive robotar, misslyckades och betonar att Iran inte kan jämföras med Venezuela. Samtidigt har Irans revolutionsgarde meddelat att Hormuzsundet kommer att förbli stängt tills USA upphäver sin blockad mot iranska fartyg.

De varnar för att fartyg som försöker passera trots varningarna kan attackeras. Fartyg som attackerats i sundet har rapporterats segla under indisk flagg. USA ska redan ha blockerat 23 fartyg från att lämna iranska hamnar och enligt uppgifter kan det nu räcka med att ett fartyg fraktar iransk olja eller vapen till regimen för att drabbas av amerikanska styrkor. Situationen i gränsområdet mellan Libanon och Israel har också eskalerat. En fransk FN-soldat omkom och tre skadades, varav två allvarligt, i en attack i södra Libanon. Frankrikes president Emmanuel Macron har uttryckt att allt tyder på att Hizbollah ligger bakom attacken och kräver att libanesiska myndigheter griper de ansvariga. Han har betonat nationens respekt för den avlidne soldaten och stöd till hans familj och militären som arbetar för fred i Libanon. Donald Trump har reagerat kraftfullt på Irans agerande och förklarat att Iran inte kan utpressa USA. Han refererar till incidenten i Hormuzsundet, där ett fartyg som försökte passera attackerades, trots att Iran tidigare meddelat att sundet skulle öppnas igen. Trump understryker en hård linje och påpekar att Iran har orsakat stora förluster av människoliv. Under det senaste dygnet har även israeliska flygvapnet genomfört attacker mot flera platser i södra Libanon. Enligt det israeliska flygvapnet identifierades libanesiska trupper som bröt mot vapenvilan och utgjorde ett hot. IDF agerar enligt direktiven från den politiska ledningen för att skydda sina medborgare och styrkor. Det israeliska flygvapnet har uppgett att de genomfört attacker på flera platser i södra Libanon under det senaste dygnet. Enligt flygvapnet hade IDF-styrkor identifierat trupper i Libanon som bröt mot vapenvilan och utgjorde ett hot. "Omedelbart efter identifiering och för att eliminera hotet attackerade flygvapnet på flera platser i södra Libanon", skriver det israeliska flygvapnet. "IDF agerar i enighet med direktiven från den politiska ledningen. Därmed har IDF rätt att vidta de åtgärder som krävs för självförsvar mot hot, samtidigt som medborgarnas säkerhet i Israel och de utplacerade styrkorna skyddas", skriver flygvapnet. Minst ett tankfartyg har blivit beskjutet i samband med att det försökte passera genom Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Enligt brittiska sjöfartsbevakaren UKMTO blev fartyget beskjutet 37 kilometer norr om Oman. "Irans marin är redo att tillfoga 'nya bittra nederlag' åt fienderna", säger Irans högsta ledare Mojtaba Khamenei, i ett uttalande på Telegram, enligt Reuters. Iran uppges stänga Hormuzsundet igen. Trafiken i Hormuzsundet ska ha blockerats på nytt, enligt iranska statliga broadcastingbolaget Irib på X med hänvisning till landets militära högkvarter. Man påpekar att Iran i enlighet med avtalet gått med på att låta ett antal fartyg passera, men att USA inte fullgjort sina åtaganden. Israel håller systematiskt på att riva bebyggelse i södra Libanon, rapporterar L'Orient-Le Jour. Höga explosioner har hörts under natten. Den israeliska armén har detonerat sprängladdningar i bostadsområden i en lång rad orter under natten till lördag, skriver den libanesiska tidningen.Israel och Libanons relativt lamslagna regering har ingått en vapenvila efter samtal med USA. Den väpnade shiarörelsen Hizbollah, Israels motpart i kriget, signalerar att den kan förhålla sig till eldupphör om Israel gör det. När Irankriget bröt ut besköt Iranallierade Hizbollah återigen norra Israel, varpå Israel inledde nya anfall och en markinvasion. Hundratusentals människor har fördrivits. Det amerikanska försvaret meddelar att 23 fartyg har stoppats från att passera Hormuzsundet. USA inledde blockaden i början av veckan av fartyg som färdas till eller från iranska hamnar. Enligt försvaret har samtliga fartyg följt order och vänt om. Trots att Iran på fredagen uppgav att sundet var öppet, rapporterades under lördagen att två fartyg beskjutits av iranska styrkor. Denna dubbla situation med fortsatta samtal, men också militära spänningar och attacker, skapar en alltmer komplex geopolitisk bild i regionen, där handel, säkerhet och regional stabilitet står på spel. Iran hävdar att USA inte har levt upp till sina åtaganden i tidigare överenskommelser, vilket ytterligare spär på misstroendet. Samtidigt fortsätter Israel sina militära operationer i södra Libanon, vilket bidrar till den redan instabila situationen och potentiellt leder till ytterligare fördrivningar och humanitära konsekvenser. Vapenvila som ingås signalerar en vilja till deeskalering, men om den efterlevs av alla parter återstår att se. Denna händelseutveckling understryker de djupgående konflikterna och de internationella relationernas bräcklighet i Mellanöstern





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hormuzsundet USA Iran Libanon FN

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran: Hormuzsundet är nu helt öppet – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Spänningar vid Hormuzsundet: Iran blockerar igen, Israel attackerar södra LibanonIran har återigen rapporterats ha blockerat trafiken i Hormuzsundet, medan Israel fortsätter med systematiska rivningar av bebyggelse i södra Libanon. USA:s president Donald Trump antyder samtidigt framsteg mot ett fredsavtal med Iran, men oenigheter kvarstår kring landets anrikade uran och avslutandet av blockader.

Read more »

Spänningarna ökar i Hormuzsundet – Iran varnar USAIran anklagar USA för sjöröveri under täckmantel av en blockad och varnar för att Hormuzsundet kan stängas. Samtidigt rapporteras tankfartyg passera sundet, trots Trumps hot om återupptaget krig om inget fredsavtal nås.

Read more »

Uppgifter: Iran har stängt Hormuzsundet på nytt – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Spänt läge i Mellanöstern: Attack i Libanon, blockad i Hormuzsundet och attacker i södra LibanonFrankrikes president Macron fördömer attack mot franska soldater i Libanon och riktar misstankar mot Hizbollah. USA har blockerat fartyg i Hormuzsundet som färdas till eller från iranska hamnar efter beskjutning av iranska styrkor. Israels flygvapen har genomfört attacker mot mål i södra Libanon.

Read more »

Iran fortsätter stänga Hormuzsundet och hotar fartyg – FN-soldat död i LibanonNya besked från Irans revolutionsgarde meddelar att Hormuzsundet förblir stängt tills USA upphör med sin blockad mot iranska fartyg. Iran hotar att attackera fartyg som försöker passera. Samtidigt dödades en fransk FN-soldat och tre skadades i en attack i södra Libanon, där Hizbollah misstänks ligga bakom. USA har blockerat 23 iranska fartyg och hotar att borda fartyg som fraktar iransk olja eller vapen.

Read more »