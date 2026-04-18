Iran stänger Hormuzsundet igen – spänningarna ökar i Persiska viken

Efter ett kortvarigt besked om att Hormuzsundet skulle öppnas för kommersiell trafik, har Irans militär återigen stängt den strategiskt viktiga sjövägen. Beskedet har lett till en ökad oro för sjöfartssäkerheten och nya protester från internationella aktörer.

Den iranska militären har meddelat att Hormuzsundet återgått till sin tidigare status, vilket innebär en stängning för sjötrafik. Detta besked kommer mindre än ett dygn efter att landets utrikesminister, Abbas Araghchi, deklarerat att sundet skulle öppnas för kommersiella fartyg. Beskedet har väckt oro och lett till flera larmrapporter om angrepp mot tankfartyg och handelsfartyg i regionen.

Revolutionsgardets officiella webbplats publicerade ett uttalande som tydligt varnar alla fartyg. 'Vi varnar för att inga fartyg, av något slag, får lämna sina ankringsplatser i Persiska viken och Omanbukten. Varje försök att närma sig Hormuzsundet kommer att betraktas som samarbete med fienden, och det fartyg som bryter mot detta kommer att bli måltavla', heter det i uttalandet. Militären motiverar stängningen med att all sjötrafik till och från iranska hamnar, som tidigare uppges ha varit öppen, nu betraktas som 'överträdelser och sjöröveri under täckmantel'. Detta gör att Hormuzsundet inte kan förbli öppet.

Situationen eskalerade snabbt efter Irans plötsliga omsvängning gällande överenskommelsen med USA och den efterföljande stängningen av Hormuzsundet. Denna sjöväg är avgörande för världshandeln då en femtedel av all världens olje- och gasexport passerar genom sundet. Enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO har två militära båtar från Irans revolutionsgarde närmat sig ett tankfartyg och öppnat eld. Indien har också uttryckt sitt missnöje och protesterat mot att Iran öppnat eld mot två indiskflaggade fartyg. Som en direkt följd av Irans nya besked har omkring 20 fartyg, som köade för att segla ut ur Persiska viken, valt att vända tillbaka till Oman, rapporterar Wall Street Journal. Trots stängningen hade minst åtta fartyg lyckats passera Hormuzsundet tidigare under lördagen, enligt sjöbevakningen.

USA:s president Donald Trump, som dagen innan hävdat att Iran gått med på att aldrig mer stänga Hormuzsundet, har nu varnat Iran för att svänga fram och tillbaka och för att försöka 'utpressa' USA. I ett uttalande på Vita husets pressträff på lördagen antydde Trump att det skulle komma fler nyheter senare under dagen och att USA inte skulle tveka att sätta hårt mot hårt mot Iran. Historiskt sett har Hormuzsundet förblivit öppet fram till det att Israel och USA inledde det som kallas Irankriget den 28 februari. Irans styre reagerade då genom att strypa trafiken i sundet.

Denna återöppning och omedelbara återstängning av Hormuzsundet belyser den sköra säkerhetssituationen i Persiska viken och de geopolitiska spänningarna mellan Iran och USA samt dess allierade. Stängningen påverkar inte bara oljepriserna globalt utan ökar också risken för ytterligare militära konfrontationer i en redan instabil region. Internationella samfundet följer utvecklingen noga, med förhoppning om att diplomatiska lösningar kan hittas för att undvika en större konflikt och säkerställa fri sjöfart





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran: Hormuzsundet är nu helt öppet – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

– Krisen i Mellanöstern – Börslyft efter HormuzbeskedStockholmsbörsen lyfter kraftigt efter nya besked från Iran kring trafiken i Hormuzsundet.

Read more »

– Börsen slutade kraftigt upp efter HormuzbeskedStockholmsbörsen lyfter kraftigt efter nya besked från Iran kring trafiken i Hormuzsundet.

Read more »

Krig och diplomati kring Hormuzsundet efter Khameneis dödUSA och Israel har attackerat Iran och dödat ayatolla Khamenei, vilket lett till iranska motattacker och luftangrepp mot närliggande länder. Samtidigt råder förvirring kring trafiken i Hormuzsundet där Iran först meddelat öppet för kommersiell sjötrafik men sedan antytt stängning om USA:s blockad fortsätter. Samtal mellan USA och Iran, ledda av J D Vance och Mohammad Bagher Ghalibaf, har pågått utan genombrott.

Read more »

Uppgifter: Iran har stängt Hormuzsundet på nytt – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Iran stänger Hormuzsundet efter attackerIran har stängt Hormuzsundet som svar på USA:s blockad av fartyg. Två oljetankers besköts i sundet. Samtidigt har Israel utfört flyganfall i södra Libanon efter att vapenvila brutits.

Read more »